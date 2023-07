Bořek Dočkal svoji profesionální kariéru ukončil a nyní se vrátil po mnoha letech tam, kde dělal první fotbalové krůčky. Zápas si hodně užil. „Bylo to fajn. Pro mě je výjimečná každá fotbalová akce, od té doby, co jsem skončil. Já jsem si to užil. Přišlo hodně lidí, padlo hodně gólů, takže to bylo super,“ culil se Dočkal.

Fotbal jej provázel celý život, teď mu ale nechybí. „Bez fotbalu to zvládám až nečekaně hodně dobře. Fotbal byl od malička součástí mého života, miloval jsem ho do poslední chvíle, ale bylo pro mě až překvapivě snadné to ukončit. Nevím, jak se to stalo. Asi jsem byl na konec připravený a měl to dlouho rozmyšlené. Byla to jedna etapa mého života a já si užívám tu další. Stejně tak jako tu fotbalovou,“ přidal bývalý reprezentant.

Návrat na trávníky ale rozhodně nechystá. „To určitě ne. Už jsem to tak cítil, když jsem se vracel do Sparty, že je to poslední štace. Věděl jsem, že nepůjdu hrál ligu nikam jinam a ani nižší soutěž pro mě nebyla varianta. Chci žít prostě jinak. Fotbal byl skvělou součástí mého života, ale na druhou stranu jsem ke konci cítil, že jsem z toho stereotypu unavený a že cítím potřebu žít jinak,“ podotkl odchovanec poděbradské kopané.

Jeho Sparta získala v minulém ročníku po dlouhé době titul, což Dočkala hodně potěšilo. „Moc jsem to Spartě přál a jsem rád. Bylo to hrozně těsné. I když třeba Sparta vedla a šla do zápasu se Slavií, tak pořád nebyla favorit na to, že to dotáhne. Z týmu cítím klid, že jim fungují systémy, na kterých pracují a výkony jsou vyspělé. Tým na mě působí hrozně dobře,“ uvedl Bořek Dočkal.

Po nějaké době si tak Dočkal z Lafatou zase zahráli na jednom place, i když každý v jiném dresu. Lafata hrál v Poděbradech vůbec poprvé v životě. „Moc jsme si to užili. Je tady nádherný areál, krásné hřiště a byl to dobrý fotbal. Bylo to příjemné a užili jsme si to. A ještě si to užijeme večer,“ smál se hned po utkání superkanonýr David Lafata, který za tým Olešníku běžně nastupuje v mistrovské soutěži na jihu Čech.

Potěšil ho i fakt, že si na stadion U radiostanice našlo cestu sedm stovek fanoušků. „Bořek říkal, že by mohlo přijít hodně lidí, ale že to bude tolik, to jsme nečekali. Oba jim za to můžeme poděkovat. Viděli hodně gólů, tak byli snad také spokojeni,“ řekl „Lafi“.

Olešník v Poděbradech po půli vedl 4:1, nakonec prohrál. Lafatu tak mohl těšit pouze fakt, že nad Dočkalem vyhrál na góly. Jeho branka byla výstavní. „Domácí vyhráli zaslouženě. My jsme byli lepší první půli, oni druhou. Pro oba týmy to byla dobrá příprava. Padlo dvanáct gólů, takže to splnilo účel,“ dodal David Lafata.

Oba bývalí ligisté pak vyhověli všem se žádostí o fotku nebo podpis. Ještě dlouho po zápase rozdávali úsměvy.

Přípravné utkání mělo hlavně exhibiční charakter, což původně v plánu nebylo. Každopádně si mimořádný zápas užili i další aktéři. „Před zápasem trenér zdůrazňoval, že je to přípravné utkání a ne exhibice. A přesto byl výsledek spíše cirkusový,“ smál se zkušený člen poděbradského kádru Jiří Voříšek. „Ne snad laxností nebo žoviálností hráčů, ale spíše nevšední atmosférou, která se jen tak nevidí. Na zápase bylo sedm set diváků všech věkových skupin, ideální počasí, krásný trávník a dva nadstandardní hráči na ploše. Perfektní odpoledne, na které se bude dlouho vzpomínat. To vše v čele s Bořkem a Lafim, kterým devadesát minut stačilo k tomu, aby ukázali, jak skutečně velké sportovní osobnosti to jsou,“ hodnotil vydařené fotbalové odpoledne poděbradský zadák. „Obrovské díky patří všem klukům z Olešníku, se kterými je radost hrát a v Poděbradech je přivítat. Každému městu a vesnici bych přál, aby mělo svého Dočkala nebo Lafatu,“ rozplýval se Jiří Voříšek.