Nymburk – Pouze osm vyloučených hráčů musela projednat fotbalová disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Nymburce na svém čtvrtečním zasedání. Největší tresty si odnesli borci sadské rezervy, ale nebyly to vysoké stopky. Ovšem pro Martina Hnízda už letošní sezona skončila, protože dostal zákaz na tři zápasy.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Nepodmíněné tresty

3 týdny do 21. 11.: Martin Hnízdo (AFK Sadská B), 2 týdny do 14. 11.: David Jindra (Sadská B), 1 týden do 31. 10.: Lukáš Pistor (Krchleby), Jakub Košvanec (Krchleby) – trest oběma hráčům skončil, 1 týden do 7. 11.: Tomáš Tůma (Kněžice), Jakub Kurka (Třebestovice), Jiří Pačesný (Ostrá B), Radovan Růžička (AFK Nymburk).