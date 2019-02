Čelákovice – Jedenácté místo okupují divizní fotbalisté Unionu Čelákovice po polovině sezony ve skupině B. Na svém kontě mají osmnáct bodů a čekají je těžké jarní odvety. „Jaro bude těžké,“ přiznává čelákovický sekretář klubu Milan Šikl v obsáhlém rozhovoru.

S osmnácti body se nacházíte na jedenácté příčce. Jak jste s tímto umístěním a bodovým přídělem spokojeni?

Jedenácté místo znamená, že pod námi je ještě pět mužstev, což by mohlo být uspokojivé, ale zisk osmnácti bodů není uspokojivý, když jsme počítali s jednadvaceti až třiadvaceti body. To tedy znamená, že spokojeni nemůžeme být a jaro bude nesmírně těžké, když i poslední Blšany chtějí udělat vše pro záchranu a mluví o příchodu Ulicha a našeho Lokvence.

A co herní stránka? Byly vaše výkony podle představ vedení klubu?

Během podzimu jsme podávali nevyrovnané výkony. Dokázali jsme podat dobré výkony v úvodních třech kolech, poté jsme zcela herně propadli v Neratovicích, dobrý výkon proti Jirnám střídal další propad v Brozanech. Poté následovala další herně kvalitní série čtyř zápasů od Žatce po Litol, aby závěrečná čtyři kola byla poznamenána slabším výkonem. Podle mne tato nevyrovnanost je typická pro mladé mužstvo, ve kterém bylo osm hráčů do jednadvaceti let.

Spolu s Neratovicemi jste druhým nejhůře střílejícím týmem. Horší jsou už jen poslední Blšany. Je tedy ofenziva vaší slabší stránkou?

Já bych neřekl, že ofenzíva je naší slabinou, naší slabinou během podzimu bylo proměňování šancí. Hráči si dokáží vypracovat příležitosti, ale ve finální fázi propadnou. Naši útočníci Kraus (21 let) a Koch (23 let) případně i Prokeš (21 let) si v koncovce počínali zbrkle a tím i nepřesně. Pravdou je, že šance měli i hráči z druhé vlny, kde měl nejvíce šancí díky své rychlosti Dušek (24), ale do listiny střelců se nezapsal, a tak střeleckou čest zálohy zachraňovali Janda a Dalekorej.

Naopak jste příliš gólů nedostávali…

Pokud vypustíme debakl v Brozanech, měli bychom na kontě devatenáct branek, což by bylo výborné. My jsme prohráli dvakrát rozdílem dvou gólů a čtyřikrát rozdílem branky. Zásluhu na tom má nejen brankař Janáček a dvojice stoperů, ale i celá defenzivní činnost týmu. V souhrnu nás více trápí ofenziva než činnost při bránění.

O vaše góly se postaralo jen šest hráčů. Proč tomu tak je?

O tom , že našich osmnáct branek vstřelilo jen šest hráčů, není nutné přemýšlet proč to tak bylo, spíše se mi zdá závažnější, že jsme vstřelili jen těch osmnáct gólů.

Vypadá to, že se vám oproti minulým sezonám začalo dařit více na svém trávníku. Můžete to potvrdit?

Loni jsme doma ztratili doma deset bodů. Letos jen sedm, což znamená zlepšení bilance. Ale zase z druhého pohledu jsme byli loni úspěšnější venku. Úspěšnost na domácím trávníku můžu potvrdit, ale přesto mrzí zbytečná ztráta dvou bodů s Meteorem a Teplicemi a jednoho bodu s Jirny.

Na jaře vás ale nečeká rozhodně nic snadného. Asi budete muset bojovat ze všech sil o setrvání v soutěži.

Jaro určitě nebude snadné. I když zatím není zcela jasné, jak bude naloženo s odchodem rezervních týmů ze soutěží ČFL a divizí. Pokud tyto týmy odstoupí, mělo by být sestupem ohroženo méně mužstev. Přesto si myslím, že bude rozhodovat náš vstup do soutěže, když začínáme s Kopaninou, která je pod námi a dále hostíme v derby Zápy.

Union má se záchranářskými pracemi z posledních sezon velké zkušenosti. Mohou se hodit i v letošní sezoně?

Nevím přesně, co si představujete pod pojmem „záchranářské zkušenosti“, vždyť každé utkání je jiné a soupeři jsou jiní než byli například loni. Zásadní cíl je jediný a to hrát každé utkání naplno. Pro nás bude jaro složitější v tom, že celky z horní části tabulky máme doma a to Zápy, Vilémov, Žatec i Motorlet, a tak budou rozhodující zápasy na domácím pažitu.

Byl v týmu někdo, o koho se mohli spoluhráči opřít, když jim teklo do bot?

Naše hra je postavena na ose Janáček – Homola – Jelínek – Dalekorej. I když jsou tito hráči v optimálním fotbalovém věku, není ani jeden z nich režisérem naší hry. V létě nám v závěru pomohl Lokvenc, zejména svoji zkušeností, ale na podzim odehrál jen dvacet minut a poté měl táhlé zdravotní problémy, a tak výraznou osobnost Union postrádal.

Dojde k nějakým změnám v kádru?

V současné době není tato otázka aktuální. Bylo jednáno s několika hráči v rámci posílení kádru, ale zatím nic konkrétního nebylo sjednáno.

Jak bude vypadat zimní příprava?

Během zimní přípravy nebude hrát Union na žádném turnaji, v plánu jsou pouze přátelská utkání. Hráči by měli zahájit přípravu 10. ledna, v závěru ledna by mělo být soustředění v Krkonoších a pak by mělo následovat šest až sedm utkání s týmy přeboru a divize a v sobotu 10. března divizní premiéra s Přední Kopaninou. Přípravu povede trenér Skuhravý.

Střelci týmu

5 – Kraus

4 – Janda

3 – Dalekorej

2 – O. Koch

2 – Jelínek

1 – Poběrežský

Brankáři s nulou

2 – Janáček