Ovšem jednotné rozhodně nejsou názory těch, kterých se to bezprostředně týká. Většině hráčů fotbal jednoznačně chybí a nejraději by vyběhli za zelené pažity ihned. Někteří trenéři už tak velké nadšení nesdílí. Jak to primárně fotbalové kluby, hráči, funkcionáři vnímají? Převažuje stále chuť soutěže dohrávat? Rozhodnutí by mohlo padnout po Velikonocích. A my jsme sondovali mezi okresními celky různých soutěží.

„Za mě je třeba začít až novou sezonou. Ať se hráči pořádně připraví na další ročník. Teď třičtvrtě roku nic nedělali a hrozí zranění hráčů. A v těchto soutěžích nejsou kádry dvacetičlenné. Navíc nevím, jak by se to dohrávalo, kdyby náhodou dostal někdo po dvou kolech Covid,“ zastává názor trenér divizních Poříčan Zdeněk Šmejkal.

Hráči ale mají trochu jiný pohled. „Já bych rád soutěž dohrál. Ale podle mě to stejně nebude možné, když už je duben. Museli by stejně nechat mužstva alespoň tři týdny trénovat a to se nestihne,“ uvedl fotbalista poděbradské Bohemie Ondřej Martínek.

Fotbal chybí i dalším. Co naplat, vládní opatření jsou nekompromisní. „Jsem určitě pro dohrát půlku soutěže. Myslím, že většina z nás bude mít stejnou odpověď. Fotbal nám chybí,“ řekl obránce Rožďalovic a kněžický funkcionář Tomáš Živnůstka.

Podle regulí stačí dohrát padesát procent sezony, aby mohly týmy postupovat a sestupovat. To se ale nemusí každému zamlouvat, což je pochopitelné. „Pokud by bylo možné půlku sezony dohrát, tak za mě ano. Všem to chybí,“ má jasno trenér a ještě nedávno funkcionář kostomlatského klubu Martin Šulc. „Hráči by se dostali do zápasového a tréninkového rytmu s ohledem snad na příští sezonu. Nicméně bych se zdržel postupů a sestupů podle soutěžního řádu, to bych řešil pouze administrativní cestou, pokud někdo odhlásí soutěž nebo třeba přihlásí nižší. Pak může přijít nabídka potencionálnímu postupujícímu,“ nabízí svůj názor Šulc.

Situace je pro všechny složitá, platit bude stejně to, co umožní sportovcům vláda. „Já v tomto směru sice nějaký názor mám, ale můj názor a můj pohled na věc není vůbec důležitý,“ podotkl Miroslav Čepelka, člen fotbalového výboru v Semicích. „Budu plně důvěřovat všem kompetentním orgánům, ministerstvu zdravotnictví, hygienickým stanicím v daných regionech. Jen oni musí učinit plnohodnotná rozhodnutí a závěry, které budou mít podložené. Já se rozhodně nechci stylizovat do role epidemiologa nebo virologa, tak jako to tady bohužel dělá převážná většina národa,“ zastává názor semický bafuňář. „Jsem přesvědčen, že o těchto věcech má rozhodovat pouze ten, kdo jim rozumí. Samozřejmě, že mě daná situace netěší. Soutěž máme velmi dobře rozehranou a dohrát ji by asi většina chtěla. To je ale ten méně důležitý pohled na danou otázku,“ přidal Čepelka.

Obě strany mince zmiňuje také manažer Městce Králové Roman Šádek. „Myslím, že všichni netrpělivě očekáváme, kdy se zase budeme moci objevit na trávníku a až se rozjedou soutěže. Má to však svoje B. Nemůžeme očekávat, že hráči budou připraveni po čtrnácti dnech naskočit do utkání. Je potřeba minimálně tři týdny, ideálně měsíc trénovat, aby urychlený začátek soutěží nebyl kontraproduktivní a nezaskočily nás zranění a únava hráčů po ročním gaučingu. Je potřeba vše rozumně naplánovat, ale myslím, že dohrát sezonu ve zkráceném režimu by bylo reálné i za cenu prodloužení sezony,“ má jasno Šádek.

Byli tací, co věřili, že se co nejdříve začne. Pak ale změnili názor. Jedním z nich je pátecký hrající předseda Jaromír Bulíř. „Hráči i fanoušci jsou už po fotbale hladoví. Chybí nám to, ale situace zatím nevypadá, že by se mělo hrát. Ještě před měsícem jsem si říkal, třeba se během května a června dohraje alespoň podzim. Dohrát ale jen podzim mi přijde nespravedlivé, takové poloviční. Proto bych se přiklonil k variantě začít na podzim,“ uvedl Bulíř.

Otázka další je mládež. Její vývoj rozhodně stagnuje, všichni si přejí, aby už mohly děti i ti větší konečně na sportoviště, na fotbalové trávníky. „Jsem pro i za cenu toho, že se dohraje jen půlka sezony. Hlavně děti bych rád už viděl na hřišti. Sám spolutrénuji velkoosecký dorost a ta pauza je strašně dlouhá. Vůbec netuším, co ta odluka s některými hráči udělá,“ obává se o budoucnost mládeže Martin Svoboda, který je navíc hrajícím trenérem opočnického mužstva ve třetí třídě.

O tom, že se všichni hráči na plac těší, je přesvědčený trenér dorostu poděbradské Bohemie a kolínské přípravky Jan Hovorka. „Já jsem pro. Většina mých svěřenců se na fotbal moc těší a nejen na něj, ale i na své spoluhráče a někteří i na trenéry (smích). Hlavní je, aby se začalo trénovat,“ přeje si po dlouhé přestávce Hovorka. „Dohrání soutěží je z pohledu regulérnosti asi důležité, ale v této situaci bych výsledky úplně neřešil. Spíše bych to bral jako odměnu za to dlouhé odloučení od kopané a celkově od sportu,“ dodal s optimistickým tónem slávista Jan Hovorka.