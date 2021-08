Dobrovice – Čelákovice 2:2

„Výsledek je pro nás velice dobrý. Ono hráli, my jsme se zatáhli a čekali jsme na brejky. Utkání bylo na šance vyrovnané, my jsme hráli velice dobře z bloku a soupeř se do nás nemohl dostat. Především jsme plnili to, co jsme si řekli,“ byl spokojený trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý.

Branky Unionu: Kadeřábek, Bílek (z PK). Poločas: 2:1.