/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vítěz může být jen jeden. A tím se stal při třetím ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku na hřišti v Polepech tým Energie AG Kolín. Ve finále zvítězil nad celkem Swietelsky těsně 2:1.

Dekorování nejlepšího týmu Energie AG Kolín Zaměstnanecké ligy Deníku | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Ve finálovém souboji padly tři branky. Tým Energie vedl, ale soupeř vyrovnal. Na druhou trefu pozdějšího vítěze už celek Swietelsky odpověď nenašel. „Za výhru jsme samozřejmě moc rádi. Výkon byl od všech perfektní, hráli jsme týmově. I když jsme se rozjížděli pomaleji,“ uvedl po turnaji kapitán vítězného mužstva Lukáš Vokřál.

Souboj o třetí místo měl jasného vládce. Tím se stal tým Colognia press, který vyhrál jasně 6:0 nad Magnou Exteriors. „Jsme dál než loni,“ usmíval se Petr Saulich, lídr třetího týmu klání v Polepech už před tímto zápasem. „Se svým týmem jsem spokojený,“ přidal se smíchem autor šesti gólů na turnaji a dvou v zápase o bronz.

Oba semifinálové mače byly rozdílné. V tom prvním padalo hodně gólů a z vysoké výhry 6:1 se radoval tým okolo kanonýra Petra Sedláčka, Energie Kolín. Už v poločase vedli borci 3:1. Týmu Magna jakoby došel dech a musel do utkání o třetí místo. Ve druhém semifinále padla jediná branka, tu dal tým Swietelsky, který odsoudil mužstvo Colognia press k duelu o bronz. V zápase dominovali oba gólmani. Do finále tak postoupily celky ze skupiny A, jejichž zápas skončil v základní skupině nerozhodně 3:3.

Skupinová fáze nabídla plno zajímavých a také divokých výsledků. Bylo se na co dívat, střelci nabízeli parádní góly, brankáři zase spousty skvělých zákroků.

Skupina A začala gólovou přestřelkou, která nabídla čtrnáct branek a neměla vítěze. VPK Suchý se rozešel smírně s Energií AG Kolín 7:7. O polovinu gólů méně nabídlo druhé utkání. Jasnou výhru v poměru 7:0 zaznamenal tým Swietelsky, který porazil Ljunghall. Tým VPK Suchý si pak poradil 4:0 s Ljunghallem, branku vstřelila i Martina Suchá, jedna z žen v dresu zelenobílých. Další remíza 3:3 se zrodila v duelu Energie s týmem Swietelsky. Gólové hody byly k vidění v dalším mači. Patnáct branek nasázel tým Energie mužstvu Ljunghall. Poražený tým tak mohly těšit alespoň první dva zásahy v turnaji. V zápase VPK Suchý s týmem Swietelsky se uvedla gólem i druhá s žen, tentokrát Eliška Sobolíková. Byl to jediný gól VPK V utkání a její tým prohrál 1:4. „Je hezké, že gól daly obě holky,“ uvedl David Sobolík z týmu VPK Suchý. „Martina poslala svůj gól do nebe babičce,“ přidal Sobolík.

Druhou skupinu načala repríza loňského finále mezi Philip Morris s Magna Exteriors. Z výhry 5:2 se radoval obhájce vítězství z Philip Morris. Družstvo Colognia press si snadno poradilo s Dřevařskými závody v poměru 4:0. Poražení pak padli i s týmem Philip Morris 0:2. „Zase výhra, to je jízda,“ culil se Miroslav Záhrobský z družstva Philip Morris. Magna pak porazila vysoko 7:2 silný celek Colognia press a následně rozstřílela 8:0 Dřevařské centrum. Poražení tak nedali ani jeden gól v turnaji. Bylo jasné, že poslední zápas skupiny bude hodně důležitý. Souboj Philip Morris a Colognia press vyhrál druhý jmenovaný 5:1. Oči pro pláč zůstaly nakonec loňskému vítězi, týmu Philip Morris. Mezi třemi týmy rozhodovala minitabulka, v níž byla nejlepší s plus dvěma góly Magna. Minus jeden gól měly Philip Morris a Colognia press. O postupujícím tak rozhodl vzájemný zápas mezi Colognií a Philip Morris (5:1). „Tak se omlouváme, že jsme zklamali,“ vtipkoval po turnaji Záhrobský z týmu Philip Morris, který se do semifinále neprobojoval o jediný gól.

Poděkování pořadatelů patří sponzorům - Zelená Bohdaneč - Dřevařské centrum, Zirkonium Futurum – BB Bageterie, Kutnohorský městský pivovar a Maso Třebovle.