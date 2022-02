Dvě stálice sestavy Unionu jsou na odchodu, vrátil se Hromas

Vypadá to, že by fotbalový Union Čelákovice mohl přijít hned o dvě stálice základní sestavy. A to by mohl být pro mužstvo velký problém. Jistý je příchod Hromase, který se to Unionu vrací z Třeboradic.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Union Čelákovice (1:4) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Devátý tým tabulky krajské I.A třídy skupiny B, který v první polovině sezony nastřádal dvaadvacet bodů, začal s přípravou už 10. ledna. Mužstvo trénuje třikrát týdně, připravuje se převážně v Zápech. „Máme tam k dispozici hřiště halu i posilovnu,“ vypočítává trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý. Union letos vynechal soustředění. „V této těžké době jsme soustředění nedělali,“ hlesl Skuhravý. Jak to v Čelákovicích bývá zvykem už několik sezon, dostávají v přípravě šanci vlastní odchovanci. A z Třeboradic se vrátil Hromas. V kádru Unionu naopak chybí dva pilíře – Kadeřábek se připravuje v Benátkách nad Jizerou, Kovalov se vrátil zpět do Horek, odtamtud ale zřejmě zamířil zase jinam. „Nějaké hráče máme vytipované, něco předběžně domluvené. Potřebujeme získat někoho do základní sestavy, čekáme co vypadne někde z krajského přeboru nebo divize,“ řekl čelákovický lodivod. „A snad se nám uzdraví zraněný Koch,“ přeje si trenér. Tým I.B třídy čelil Řepkovi, Jiránkovi a spol. Ti nasázeli Páteckým čtyři banány Čelákovice mají za sebou také první herní prověrku, na umělce v Nehvizdech porazili těsně 3:2 právě domácí mužstvo hrající okresní přebor. V plánu mají ještě dalších pět duelů. „Šest zápasů je dost,“ má jasno Skuhravý. „Tedy za předpokladu, že se všechno odehraje a že nám to nenaruší karanténa. Ale v tom nejsme sami. Soupeři jsou pro nás adekvátní i vzhledem k tomu, že nevíme, koho budeme mít v daný termín k dispozici,“ dodal Radek Skuhravý. Plán zápasů Unionu Čelákovice 29. 1. Nehvizdy – Union 2:3 (Haloun 2, Filip) 3. 2. Xaverov (I.A tř.) – Union (19, UMT Xaverov) 13. 2. Úvaly (I.B) – Union (10, Brandýs) 19. 2. Milovice (I.B) – Union (10, Benátky) 27. 2. Kunratice (I.A) – Union (14, Újezd Praha 4) 5. 3. Union – Lysá čas i místo bude upřesněno

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu