Vydařená tečka za letní přípravou. Vítězstvím se fotbalisté Polabanu Nymburk naladili na mistrovskou sezonu, kterou začnou příští víkend na svém hřišti. V prvním kole soutěže krajské I.A třídy hostí v derby Bohemii Poděbrady. V posledním přípravném mači porazili nováčka I.A třídy, mužstvo Rejšic tříbrankovým rozdílem. S Rejšicemi se nymburský tým potká i o mistrovské body.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – Rejšice 4:1

„Po většinu utkání jsme byli lepším týmem, měli hru pod kontrolou a vytvořili si dostatek šancí. Bohužel v prvním poločase jsme po prvním vstřeleném gólu na patnáct minut vypadli ze hry a soupeř nás mohl potrestat. Od třicáté minuty už to opět bylo v pořádku a to samé nás potkalo na začátku druhého poločasu, když už nás za tuto neaktivitu soupeř potrestal a snížil. Ale kluci se vzpamatovali a odehráli posledních třicet minut dobře s míčem na svých kopačkách,“ hodnotil generálku trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik.

Stejně hodnotil utkání i zadák Polabanu Michal Kotek. „Do zápasu jsme vstoupili dobře a šli jsme zaslouženě do vedení. Po gólu jsme polevili a vedlo to k několika šancím soupeře. Nenechali jsme se zaskočit a pomalu jsme se dostávali zpět do zápasu a měli několik šancí. Do kabin jsme šli za stavu dva nula. Začátek druhého poločasu jsme malinko zaspali a toho domácí využili a z penalty se jim podařilo snížit. Po zbytek zápasu jsme kontrolovali hru, domácí tak k ničemu nepustili a přidali pojistku v podobě dvou gólů,“ řekl k zápasu Kotek.

Branky Polabanu: Vacík 2, Ruszo, Kotek (z PK). Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček (60. Holešovský) - Herčík, Drobný, Kotek, Daněk – M. Novotný (70. Filip), Hrdlička - Wiehl (45. Hoffmann), Ruszo (70. Kovacs), Hobík - Vacík (70 .Hájek).