Duše kopané v Košíku Jiří Paul slaví kulaté jubileum. Je mu padesát

Už je to dvacet let, co fotbalista Jiří Paul přestoupil z Trnavanu Rožďalovice do Sokola Košík. A nyní slaví kulaté jubileum. Je mu rovných padesát let. Narodil se 27. března 1973.

Jiří Paul | Foto: isfačr