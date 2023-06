Kostomlatský fotbalista Jakub Čepek měl střelecký den. Hattrick nasázel do sítě…

Ve skupině o postup okresního přeboru hostily Milovice sdružený tým Rožďalovice/Dymokury. Zápas se dohrál bez pěti vyloučených fotbalistů a z vítězství 2:3 se nakonec radovali hosté, kteří dali rozhodující branku v páté minutě nastavení. To byly síly na hřišti vyrovnány po dvou červených kartách na obou stranách. Pak si ještě po skončení duelu neodpustil připomínku k výkonu rozhodčího další hráč hostí.

Jako první mašíroval ze hřiště v 68. minutě milovický Jakub Jokl, který dostal druhou žlutou za druhý faul. Síly se srovnaly za devět minut, kdy byl vyloučený Jan Němeček. První žlutou dostal za faul, druhou za kritiku sudího Volfa bez hanlivých výrazů. Za dalších sedm minut šly Rožďalovice do devíti, Ondřej Pich viděl červenou kartu také po dvou žlutých. Nejprve za faul, pak za zdržování hry, když zakopl míč po odpískání. Také domácí šli do devíti, to uběhla jediná minuta. Z placu musel Jan Štěpánek. Nejprve „žlutě“ fauloval a pak si neodpustil ostrá slova směrem k rozhodčímu. K pátému vyloučení došlo po skončení duelu, kdy neudržel nervy na uzdě hostující Jiří Grossman. „Použití pohoršujících urážlivých výroků nebo gest - kritika HR po skončení utkání s hanlivými výroky. Hele, ty se nauč pískat, ty vole,“ popsal slova vyloučeného v zápise o utkání rozhodčí Zdeněk Volf.

Zápas skupiny „o umístění“ Poříčany/Liblice – Cidlinská FA (7:2) už byl na vyloučení o něco chudší. Červenou kartu viděli „jen“ tři výtečníci. V 58. minutě šel do sprch hostující Jan Hněvsa, který dostal druhou žlutou kartu, v obou případech za faul. V 65. minutě byli shodně vyloučeni hráči na obou stranách za vzájemné napadení. Domácí Michal Okleštěk a hostující Petr Deimling viděli zblízka červenou kartu od rozhodčího Petra Pažouta. „Hrubé nesportovní chování - oboustranné prudké vražení oběma rukama do oblasti břicha. V obou případech hráč nebyl zraněn,“ stojí v zápise o utkání.

