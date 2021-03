Dorostenecký okresní přebor sezony 2006 - 2007 měl svého vítěze. Z dvojutkání Slovan Poděbrady – Dymokury vyšel lépe poděbradský klub a mohl slavit postup do I.A třídy

Doroswtenci Slovanu Poděbrady parazili v baráži tým Dymokur 2:0 a přístí rok si zahrají I.A třídu. | Foto: Deník/ Tomáš Koníček

Kdo by to byl ještě před týdnem řekl, že se poděbradskému Slovanu podaří postoupit do I.A třídy. Na hřišti Dymokur prohrával už 0:4, přesto dokázal postoupit.