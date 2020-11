Každý z fotbalistů, trenérů a dalších lidí okolo fotbalu by si přála, aby se soutěže pokud možno dohrály v plném rozsahu. „Určitě si to každý přeje. Pokud to dovolí situace, tak začít třeba o týden nebo dva dříve a končit o týden, dva později. Do toho vložit třeba dvě nebo tři středy jako dohrávky,“ nabízí svůj recept na dohrání neprofesionálních soutěží trenér divizních fotbalistů Poříčan Zdeněk Šmejkal.

Jenže to může mít také svá úskalí. „Jsou tam nějaké nevýhody. Jelikož jsou kluci amatéři, tak bude těžké skloubit s prací středy. A druhá věc je velké riziko zranění při určitém množství zápasů a ne každý má kádr dvaceti hráčů, co můžou hrát divizi,“ uvedl Šmejkal.

V dohrání sezony nevidí velký problém zkušený trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. „Můj názor je jednoznačný. Protože jsme v mírném klimatu, kde se dá hrát na jaře, v létě i na podzim, využil bych všechna období, kdy jsou dobré terény k soutěžím. Prostě bych protáhl sezonu přes léto, určitě bych nic nezkracoval a dohrál bych všechna kola všech soutěží. Nevím, proč je v létě přestávka bez fotbalu. Na dovolenou jedou jeden až dva hráči ve stejném termínu a pokud je kádr čtrnácti až patnácti hráčů, tak si myslím, že by to všechna mužstva měla zvládnout,“ nabízí myšlenku kouč nováčka krajské I.A třídy, protřelý první ligou.

V posledních letech nejsou ve zdejším prostředí tak tuhé zimy, sněhu je málo. Ale na to nelze spoléhat. Řešení by mohly být hřiště s umělým povrchem. „Někde jsem slyšel dohrávat to na umělkách na cizích hřištích, což mi přijde nesmysl. Přece na téhle úrovni to hrajeme pro místní lidi, co k nám chodí v neděli dát si pivko a klobásku, zafandit, a takhle by to ztrácelo smysl,“ myslí si kouč Poříčan Zdeněk Šmejkal.

Fotbalové řády mluví jasně – stačí odehrát polovinu soutěže, pak se může postupovat a sestupovat. „Přijde mi to asi nejreálnější. Dohrát nějak patnáct zápasů, což je padesát procent soutěže a pak to ukončit. Pokud to dovolí situace,“ řekl trenér divizního mužstva.

Jasné je, že nebude snadné najít ideální model. Ten asi neexistuje. „Předně by to chtělo recept proti Coroně, aby byl klid a vše se vrátilo do původních kolejí, ale to není jednoduché,“ uvedl k současné situaci sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Pražský svaz uvažuje o zahájení dohrávky v polovině ledna. Co však počasí? A navíc bude se hrát na umělkách? Bude stačit jejich kapacita?,“ klade důležité otázky Šikl. „Bude se dohrávat sedm kol, což jsou asi dva měsíce a co když se bude odkládat, kam ty zápasy všechny srovnat? Když dohrávku přesuneme do jara, máme navíc jen čtyři svátky, i v červenci. Všední dny znamenají pro amatéry odejít z práce. A nebo – anulovat sehraných osm kol a odehrát jen jarní polovinu soutěží, ze které by vyšel postupující a sestupující. Velmi těžko se hledá adekvátní řešení,“ zamyslel se čelákovický sekretář.

Pokud pomineme koronavirovou pauzu, je tady další problém. Obřích rozměrů – úplatkářský skandál, do kterého jsou zapleteni ti nejmocnější. „Pokud se vše prokáže, tak je to smutné. A fotbal přijde o spoustu sponzorů, obzvlášť v téhle době. Jinak se k tomu nechci moc vyjadřovat, na to jsou jiní lidé, aby to vyřešili a následně dosadili správné lidi na posty. A znovu to celé správně nastartovali,“ řekl k problému Šmejkal.

Záležitost kolem Berbra, Rogoze a spol. řeší policie, co se týče vedení FAČR, musí rozhodnout nejbližší Valná hromada. „Mě osobně zajímá, jak proběhnou konference okresů a krajů, a kdo bude usilovat o členství ve vedení příslušných institucí. Co se týká našeho kraje, je mezi obviněnými pan Liba, tak jsem zvědavý, jak se k celé věci postaví, stejně jako celé současné vedení Krajského fotbalového svazu,“ uvažuje nahlas čelákovický Milan Šikl.

V lepší zítřky věří i trenér Slovanu Poděbrady. „Trénoval jsem asi dvanáct let z těch celkových sedmadvaceti v zahraničí a samozřejmě jsem se setkal s různými věcmi. Asi nejmarkantnější to bylo těsně před velkou aférou v Polsku v roce 2003. Tam to bylo podobné jako za ´Náčelníka´ tady u nás. Poláci to vyčistili a já se modlím, ať se to podaří i u nás,“ přeje si Libor Pala.