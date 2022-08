„Když řeknu, že jsme sehráli v první půli s exdivizním týmem vyrovnanou partii a přitom prohrál o tři branky, tak mi asi nebude nikdo věřit. Ale bylo to tak,“ ulevil si sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Opět nás srazily chyby. Po půlhodině hry brankář neudržel lehký centr a balon zapadl z jeho rukavic do sítě, po deseti minutách rozehrával náš obránce míč ze strany přes hřiště a přitom jej odevzdal soupeři. Třetí branka byla perfektně trefená šibenice. Dá se říci, že celkem solidní divácká návštěva viděla kvalitní fotbal nahoru - dolů s řadou pohledných akcí,“ pokračoval v hodnocení Šikl. „My jsme měli šance na gól zejména při střelách Brabce či Pánka. Po přestávce již tempo hry poněkud ochablo a byli jsme to my, kteří si vynutili mírnou převahu, což potvrdila i branka Kovalova po centru Brabce na 1:3. Možnosti Jelínka nebo Pánka již zůstaly nevyužity, naopak v 84. minutě hosté po brejku přidali čtvrtou branku. Je na pováženou, že oba zápasy se silnějšími soupeři jsme prohráli po zbytečných hrubých chybách, na tom se musí zapracovat,“ má jasno čelákovický sekretář.

Poslední prověrkou před mistrovským výkopem bude pro čelákovické fotbalisty v úterý duel s Milovicemi, výkop bude 18.30 hodin.

Branka Unionu: Kovalov. Poločas: 0:3.

Čelákovice: Janda – Kolovecký, Mašek, Kredba, Vacek – Arazim, Jelínek, Skuhravý – Pánek, Brabec, Kovalov, střídali Schlosser, Bílek, Štrobl, Konečný, Skalický, Janák.