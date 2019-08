Hlízov – Poděbrady 3:4

Poslední přípravné utkání před mistrovskou soutěží Poděbrady dostatečně prověřil Hlízov. „Trochu jsme se nechali unést výborným týmovým výkonem v Újezdě a vrátili jsme se místy k tomu, co hrát nechceme. V této chvíli neřešíme výsledek, ale několik variant pro první mistrovskou sestavu. A to jsou příjemné starosti pro každého trenéra, když je z čeho vybírat. Máme na to ještě týden,“ komentoval trenér Bohemie Poděbrady Ladislav Bobek.

Branky: Mísař, Nepovím, Novák, Křelina. Poločas: 1:0. Bohemia Poděbrady: Václavík – Herčík, R. Hruška, L. Hruška, Voříšek – Kubánek, Bora, Sirový, Javorek, Nepovím – Křelina, střídali Kubík, Pikner, Mísař, Novák, Suchánek, Soukup, Šusta, Hněvsa.

Markéta Stiborová