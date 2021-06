„Oslavy se moc povedly, byli jsme spokojeni,“ řekl nadšeně předseda krchlebského fotbalového oddílu Jiří Maruška.

V sobotu se na krchlebském hřišti sešlo více než dvě stě diváků, v neděli jich pak přišlo na sto padesát. „Některé lidi asi odradilo velké horko. I tak to ale bylo hodně dobré,“ pochvaloval si Maruška. „Jinak to ale byla paráda, všichni si to užili. A to i děti při svém dopoledním programu,“ potěšilo krchlebského funkcionáře.

Slávisté porazili Krchleby 4:1, před nimi si zahrály gardy Krchleb a Rožďalovic, zápas skončil výhrou hostí 5:3. Sparta pak vyhrála nad pořadatelským týmem 5:3.