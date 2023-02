„S obranou si nikdo moc nelámal hlavu. Výsledek hovoří za vše,“ culil se po zápase zadák Bohemie Poděbrady Jiří Voříšek, který tentokrát v sestavě chyběl. „Opět jsme zkoušeli nové herní prvky, které bychom rádi aplikovali v jarní části sezony. Některé věci musíme notně zlepšit. Nicméně potěšující zprávou je debut v naší brance, ten zažil patnáctiletý Vokněr a hned se uvedl chycenou penaltou,“ řekl po utkání Voříšek.

„Klasické přípravné utkání se spoustou chyb. My nastoupili v hodně kombinované sestavě, kdy máme spoustu hráčů základní sestavy nemocných a zraněných, a k tomu další absence,“ načal hodnocení vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „V první půli na obou stranách ještě i dost nevyužitých šancí, my neproměnili pokutový kop už v 7. minutě, v 9. jsme nastřelili břevno. Z naší strany první půle ještě vcelku solidní. Ve druhém poločase hrála sestava, která domácím už nekonkurovala a v úvodu druhé půle jsme hned poté, co jsme nastřelili další břevno, během pěti minut třikrát inkasovali. Na to jsme reagovali už jen golem na 6:4 z další penalty, ale v poslední čtvrthodině jsme ještě třikrát inkasovali. Ve druhém poločase byli domácí jednoznačně lepším týmem,“ přiznal Čepelka. „Oproti prvnímu přípravnému zápasu nebyl tento výkon tolik kvalitní, ale fakt je ten, že v neděli jsme sehráli zápas, ve kterém jsme předvedli velice dobrý výkon, byli jednoznačně lepším celkem a přehráli tým, který se pohybuje v popředí I.A třídy Luštěnice 5:2,“ vrátil se ještě k prvnímu přípravnému mači vedoucí týmu.

Branky: Hoznauer 2, Martínek 2, Vokatý, Kalina, Schulz, Křivský, Králík - Jareš 2 (2. z PK), Švarc, Hylmar. Poločas: 3:3.

Bohemia Poděbrady – 1. poločas: Vokněr – Zumas, Suchánek, Kubánek, Soukup – Kalina, Vokatý, Hoznauer, Svoboda, Schulz – Novák. 2. poločas: Málek – Řehák, Suchánek (67. Soukup), Kubánek (67. Svoboda), Schulz – Kalina (67. Zumas), Havránek, Hoznauer (67. Vokatý), Králík, Martínek – Křivský.

Semice: Sahula - Petsoliak, Brynych, Kudrna, Vavřík – Kamlach, Bříza, Švarc, Koštíř – Hylmar, Jareš, střídali F. Procházka, Kavka, Oliinyk.