Zatím je klid zbraní. A jak dlouho bude trvat, to v tuto chvíli nikdo neví. Jisté je jen to že se už posunul plánovaný start jarní části sezony pro mužstva hrající divizi a Českou fotbalovou ligu. Původní termín 30. a 31. ledna se změnil na druhý únorový víkend.

„Trénovat nemůžeme a ani nemáme kde,“ ulevil si trenér poříčanských divizních fotbalistů Zdeněk Šmejkal.

Zbývá je jediné – individuální tréninky. Hrát se nemohou ani přípravné mače. „Kluci běhají sami. Poslal jsem jim nějaké tréninky, ale stejně to nejde uhlídat, žádná pořádná kontrola nad tím není,“ má jasno Šmejkal. „Dokud se nebude moci trénovat alespoň ve skupinách po šesti, tak nic neuděláme. Ale čekáme na to, co bude dál,“ řekl kouč Poříčan.

Původně se mělo startovat na konci ledna, nyní už je jasné, že to bude minimálně o dva týdny později. „Ani tomuto termínu ale nevěřím. Spíš to vidím tak na březen. A to jen v případě, že bude situace příznivá. Bude těžké vůbec soutěže dohrát,“ je přesvědčený Zdeněk Šmejkal.

Jeho tým měl sehrát jediný přípravný mač, měl se utkat s Chocní. „Víc bychom ani nestihli,“ hlesl kouč.

V kádru divizního celku nedošlo v zimě k žádným změnám. „V mužstvu se nic nezměnilo. Jednali jsme o jednom hráči, ale zatím nic nového. Zájem máme o jednoho stopera, tam nás trochu tlačila bota,“ dodal poříčanský kormidelník Šmejkal.