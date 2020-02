Polaban – Sokoleč 1:2

„První poločas byl z naší strany lepší než ten druhý,“ měl po utkání jasno trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Po změně stran jsme hodně prostřídali a soupeř nás dvakrát potrestal po jeho třech situacích. My už jsme se k ničemu vážnějšímu po přestávce nedostali. Zase to byla pro naše mladé hráče velká zkušenost s dospělým fotbalem,“ hodnotil utkání nymburský kormidelník. „Mrzí mě ze strany soupeře, že to bylo ke konci hodně vyhrocené,“ dodal Lukáš Vlk.

„Poprvé v přípravě jsme se sešli skoro v plné sestavě a pro mě bylo důležité, že chlapi vydrželi celý zápas vysoké tempo a maximální koncentraci,“ měl radost z výkonu i výsledku trenér vítězného mužstva Robert Jirák. „Zápas měl parametry mistrovského utkání, nechybělo nasazení, souboje i hezké akce. Škoda jen že umělka v Nymburce má úroveň koberce ve starém hotelu,“ dodal po utkání kouč Sokolče.

Branky: M. Dudla – Ramšák, Jedlička. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Kožurik – Bartoš, Bohdan, Drobný, Jarschl – Novotný, T. Dudla – Zörkler, Hobík, Vaníček – M. Dudla, střídali Mejzr, Zubák, Hrbáček, Vosecký.

SK Sokoleč: Jirák – Shodotko – Peroutka, Müller, Hlavatý, Fink – Svoboda, Kozel, Skokan, Ramšák – Auer, Jedlička.