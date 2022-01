Divizní fotbalové Poříčany jsou beze změn, posílit by ale potřebovaly

/FOTOGALERIE/ Až 18. ledna naskočí do přípravy divizní fotbalisté Poříčan. Podle trenéra Jiřího Kabyla to pozdě není. „Úplně to stačí,“ prohodil kouč divizního celku. Předpokládaný start jarní části mistrovské sezony je 12. března. Kádr mužstva zatím nedoznal žádných změn. „Žádný pohyb. Ani jedním směrem,“ přitakal Kabyl.

Z divizního fotbalového utkání Poříčany - Čáslav (2:0) | Foto: Foto: Michal Bílek

Devátý tým skupiny C bude trénovat v domácích podmínkách třikrát týdně, nepojede ani na soustředění. „Jeden týden budeme trénovat čtyřikrát, takže to bude takové menší minisoustředění. To bude trochu náročnější týden,“ prozradil Jiří Kabyl. „Od startu přípravy budeme hlavně trénovat, první přípravný zápas sehrajeme až pátého února v Poděbradech.“ Galerie 39 fotografií v galerii › Mezi soupeři Poříčan v zimní přípravě jsou jen týmy z nižších soutěží. Třeba Bohemia Poděbrady, Sokoleč, Dobrovice. A pak v generálce divizní Slaný. „Tým Slaného je na generálku výborný. Snadné to nebude ani s Bohemií Poděbrady nebo Sokolčí, která vede I.A třídu. Hlavně jsou to týmy z okolí, i proto jsme vybrali právě je. „Přípravné zápasy jsou stejně od toho, aby v nich hráči potrénovali a trenéři aby viděli hráče, jak na tom jsou. Výsledky v přípravě mě moc nezajímají,“ podotkl kouč Poříčan. Anketu o nejlepšího střelce okresu vyhrál křečkovský Michal Štácha K hráčským změnám zatím nedošlo. Nikdo tým neopustil a nikdo ani nepřišel. „Posílit je ale třeba. Měli jsme tak úzký kádr, že užší už ani být nemohl,“ pousmál se Kabyl. Nějaké hráče sháníme, je to ale složité. Pár fotbalistů jsme oslovili, v tuto chvíli ale nemohu být konkrétní,“ tajil kouč. Po náročné sezoně uvítal odpočinek od trénování. „Trochu jsem si odpočinul a na fotbal se už těším,“ řekl Kabyl, který samozřejmě bez fotbalu úplně nezůstal. „Zase tak mi to nechybělo, i proto, že jsem nějaké zápasy viděl v televizi nebo jsem si šel zahrát sám,“ dodal poříčanský kormidelník. Přípravné zápasy Poříčan 5. 2. Poříčany – Bohemia Poděbrady (10.15 hodin, UMT Poděbrady)

12. 2. Poříčany – Dobrovice (asi UMT Ml. Boleslav)

19. 2. Poříčany – Sokoleč

26. 2. Poříčany – Motorlet Praha B (10.30, Motorlet)

5. 3. Poříčany – Slaný (asi Slaný)

