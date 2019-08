Divizní celky prošly velkou obměnou

Ostrá, Polaban Nymburk, Poříčany. To jsou tři okresní zástupci v divizní skupině C. Okresní příznivci se mají na co těšit, jejich vzájemné duely budou určitě více než zajímavé.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Kádry všech tří mužstev doznaly celkem výrazných změn. Z Ostré odešli Novák, Tvrzník, Pečínka, Kamlach a Petr. Naopak tým posílí Binder, Bejda, Smetana, Fingerhut a Mansfeld. „Ještě chceme tým doplnit o jednoho obránce, čímž bychom byli kompletní pro podzimní část nové sezony,“ uvedl kouč Ostré Pavel Jícha. Ten má celkem skromné cíle. „Hlavním naším cílem v letní přestávce bylo do týmu přivést a zapracovat nové hráče za ty, kteří u nás již ukončili svou působnost,“ řekl Jícha. Změny nastaly také v Nymburce. V Polabanu skončil Herčík, Nepovím (oba Bohemia Poděbrady), Kotek, Čuřík a Malík. „To jsou tři hráči, kteří byli méně vytíženi, k nim Čuřík do Českého Brodu a Nepovím po zranění,“ objasnil odchody hráčů trenér Polabanu Jan Buryán. „Podařilo se nám dotáhnout příchod Erika Koubského z Ledče a Jana Podzimka z Turnova. Navíc se k nám připojili naši dorostenci. Snažíme se jím cestou naší mládeže, uvidíme, jak to bude fungovat,“ uvedl Buryán. V roli divizního nováčka půjdou do bojů o mistrovské body fotbalisté Poříčan. „My chceme stabilizovat kádr, potrápit divizní týmy a hrát atraktivní fotbal, na který budou lidi rádi chodit,“ střádá plány poříčanský kormidelník Zdeněk Šmejkal mladší. Také jeho družina doznala změn. Odešli Vild, Nádeníček, Jiří Puk a Štěch. Naopak přišli Kacafírek, Kokoška, Zolotuchin, Kotek, Malík, Bím a Seifert. To je dost rozsáhlá obměna kádru. Bude tak zajímavé sledovat, jak si nováček povede. V nejvyšší krajské soutěži budou hrát dva celky – poděbradská Bohemia a nováček z Lysé nad Labem. Bohemia začne doma (kvůli rekonstrukci stadionu bude hrát na hřišti Slovanu), v sobotu přivítá od 17 hodin tým Hvozdnice. Lysá vyrazí do Dobrovic. V krajské I.A třídě se představí celky Unionu Čelákovice a nováček – SK Sokoleč. Sezonu odšpuntuje největší derby. Ostrá hostí Polaban Přečíst článek ›

Autor: Vladimír Malinovský