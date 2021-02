Začátek dohrávaného soutěžního ročníku 2020/2021 se z plánovaného termínu 13. – 14. února 2021 odkládá na nový termín - dohrání přerušeného soutěžního ročníku 2020/2021 začne 9. kolem dne 27. – 28. března 2021 ve všech soutěžích.

Polaban Nymburk by začínal doma s Letohradem, na toto utkání má nahlášenou umělou trávu areálu Bohemie Poděbrady a zápoase by se měll hrát v sobotu 27. března od 16.15 hodin. Poříčany by měly hrát o den později od 15 hodin doma s Hlinskem.