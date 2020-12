Všechny krajské soutěže kromě I.A třídy žáků začnou podle termínové listiny o víkendu 27. a 28. února, o měsíc později. Na neodehrané podzimní zápasy budou navazovat odvety, končit by se mělo o víkendu 26. a 27. června.

Některé týmy budou muset stihnout ještě dohrávky z nekompletně odehraných podzimních kol, takže na ně může čekat až pětadvacet mistrovských zápasů. Vše je ovšem závislé na vývoji situace s koronavirem.

Už před zahájením soutěžního ročníku bylo avizováno, že pro uznání pořadí bude nutné odehrání více než padesáti procent utkání. Jestli dojde i na diváky, bude patrné podle rozvolňování pravidel.

Otázky

1. Co říkáte na to, že Česká fotbalová liga a divize se mají znovu rozjet už o víkendu 30. a 31. ledna?



2. Už máte nějaký plán přípravy?



3. Těšíte se na restart soutěží?

Zdeněk Šmejkal, trenér SK Poříčany

1. Pokud pustí i diváky, tak to chápu. Pokud to bude bez diváků, tak to ztrácí logiku. Většina zápasů se bude hrát na umělých trávnících, spousta týmů je nemá, tudíž ani nebudou hrát doma. A ještě bez lidí… No nevím. A druhá věc je, že to bude strašně náročné pro kluky hned naskočit po půl roce bez fotbalu. A na přípravu ani nevím, kolik budeme mít času, jelikož se teď dá trénovat pouze v šesti. Spíš bych preferoval dohrát celé jaro normálně od března na trávě a s diváky .

2. Na prosinec jsem naposílal klukům nějaké běhy, ať se trošku udržují. Jinak budeme muset začínat hned z kraje ledna. Zvolíme umělou trávu v Zápech.

3. Samozřejmě že se člověk těší na fotbal. A kolektiv také chybí.

Lukáš Vlk, trenér Polabanu Nymburk

1. S restartem soutěže 30. ledna se myslím vyrovnáme, stejně bychom hráli přípravná utkání. Trochu problém bude hrací plocha. V tomto období bychom hlavní hřiště zřejmě zničili. Již to samozřejmě řešíme.

2. Přípravná utkání máme již domluvená.

3. Na soutěž se samozřejmě těšíme,i když nejsme v nijak luxusní situaci.