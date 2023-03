„Byl to divoký zápas,“ hlesl po utkání jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Dopředu to bylo z naší strany fantastické, měli jsme snad patnáct příležitostí a dali jsme nakonec pět gólů. Některé šance jsme měli ještě řešit líp. Dozadu to ale bylo šílené. Jiní soupeři by nás potrestali ještě daleko víc, vzadu jsme prostě vyhořeli. Jak už jsem řekl, dopředu to bylo super, dozadu to musíme hodně zlepšit. Jsme rádi, že to přišlo ještě teď v přípravě. Pro diváky to bylo dobré, pro nás trenéry hrozné. Hrálo se nahoru – dolů a pro nás to byl velice dobrý soupeř,“ uvedl ke generálce Šmejkal.

Branky Poříčan: Dukay 2, Makovský (z PK), Bím, Janko. Poločas: 3:3.

Poříčany: Šilhavý – Gajdasz, Kutina, Hanzl, Makovský - Dukay, Skořepa, L. Pařízek, J. Pařízek – Bím, Janda, střídali Krumbholz, Dobřanský, Janko, Řehák.