Fotbalové okresní derby krajského přeboru obstarali fotbalisté nymburského Polabanu a Semic. Polaban po nejtěsnější výhře získal důležité tři body k jistotě záchrany v soutěži. Derby se hrálo v rámci osmadvacátého kola soutěže.

Úvod zápasu přinesl vyrovnanou hru bez větších šancí. Okolo 20. minuty se však na hřišti začalo žlutit a hosté měli v okamžiku šest žlutých karet. Navíc po druhé žluté ve 21. minutě musel opustit trávník hostující Holan.

Početní převaha domácích se však prakticky neprojevila, během první půle se do šance dostal pouze Mareš, který zblízka přestřelil. Hosté, dirigovaní zkušenými matadory Manhartem a Jaroslavem Semeckým, celkem bez větších problémů drželi vyrovnanou partii s nervózními domácími a měli po rušových výpadech i slibné šance. Brankář domácích Pulda však všechny tři nebezpečné situace ke konci prvního poločasu dokázal vyřešit.

Také druhá půle dlouho směřovala k bezbrankové remíze. Mladý tým Polabanu si vynutil převahu, hosté spíše bránili a docházelo k závarům v jejich trestném území.

Po jedné sporné situaci, dostali domácí v 78. minutě výhodu pokutového kopu, k míči se postavil Pěnička, ale brankář Semic jeho ránu skvěle vykryl. Po dalších pěti minutách, v 83. minutě dostali domácí příležitost k opravě a byl to záložník Mareš, který tvrdou ranou opět z penalty rozhodl o nejtěsnějším a velmi potřebném vítězství domácích.

Polaban - Semice 1:0

Branka: 85. Mareš (PK). Rozhodčí: Berovič. ŽK: 2:7. ČK: 21. Holan (Semice). Diváků: 220. Poločas: 0:0. Polaban Nymburk: Pulda – Bosák, Ott, Navrátil, Novotný – Havrda, Pěnička, Košvanec, Mareš – Kasák (53. Sporiš), Martínek. Semice: Procházka – Kupka, Manhart, Farkaš, Novák – Janáček, Semecký, Samec (87. Holík), Bubeník – Holan, Koštíř.

Semický trenér Vlk: zasloužili jsme si alespoň bod

Fotbalové okresní derby krajského přeboru mezi Polabanem Nymburk a Semicemi dopadlo lépe pro domácí. Ti vyhráli nejtěsnějším rozdílem.

Hodně naštvaný byl po zápase hostující trenér Miroslav Vlk. „Naštvaný? To je slabé slovo,“ řekl semický kormidelník. „Bylo to vyrovnané utkání. Ale zápas ovlivnilo to, že jsme měli ve dvacáté minutě šest žlutých karet a vyloučeného Holana,“ připomněl Vlk. Jeho oslabený tým bojoval a vzdoroval až do posledních minut. V 79. minutě nařídil sudí Berovič proti Semicím první penaltu, za pět minut druhou. Tu první Pěnička nedal, Mareš byl při druhé úspěšnější. „K penaltám se raději nebudu vyjadřovat,“ řekl diplomaticky kouč poraženého celku. „Zasloužili jsme si alespoň bod, zápas k tomu směřoval. Vždyť domácí měli jedinou šanci v prvním poločase, pak neměli nic,“ dodal semický trenér Vlk.

Výhra Polabanu znamená pro tým jistotu záchrany. „Po dobrém výkonu v Úvalech si mladíci mysleli, že to přijde samo. Semice na nás vlétly tvrdou agresivní hrou a naši mladíci se s tím nevyrovnali. Prostě nás tím zaskočily,“ všiml si kouč Polabanu Milan Kormaník. „Semice dobře bránily, téměř všechny naše střely zblokovaly,“ uvedl Kormaník.

Jeho tým vyhrál díky proměněné penaltě, už druhé v zápase. „Tu první situaci jsem neviděl, měl jsem to v zákrytu. Ta druhá byla jasná, došlo tam ke stažení hráče,“ řekl nymburský kormidelník k penaltovým situacím.