Milovice – V Milovicích pokračovala patnáctým kolem Milovická liga malého fotbalu. V něm si Deportivo upevnilo svou pozici lídra a před druhou Torcidou vede už o šest bodů. Zajímavý začíná být i boj o sestup, ve kterém je namočeno hned osm týmů.

Devatenácté kolo druhé ligy nabídlo souboj dvou vedoucích týmů a stejně jako na podzim tak i teď byli úspěšnější Sparťáci, když zvítězili nad Sexy Bad Boys 5:2.

Nejlepším hráčem 15. kola 1. MLMF byl vyhlášen Jaromír Škuthan z FC Immortals, hráčem 19. kola 2. ligy pak Petr Bílý z JH Sparťáci.

Los Gallos Rojo – Los Millonarios 3:1 (1:0, branky: C. Golovko 2, Svatoš – Jech, nejlepší hráči: C. Golovko – Borecký).

Reprezentace MLMF – TJ Exit84 8:1 (2:0, branky: Zikmunda 3, Karásek 2, C. Golovko Jurčík – Štrobl, nejlepší hráči: Zikmunda – Štrobl).

Dřeváci – Deportivo 0:6 (0:2, branky: Matějka 4, Putorík, Vlačiha, nejlepší hráči: Šenkeřík – Matějka).

Notorlet Lázně – EL Niňo 3:4 (1:1, branky: L. Novák, M. Novák, Hnát – Vodilka 2, Slivka 2, nejlepší hráči: L. Novák – Vodilka).

Torcida AC – Bílý balet 2:1 (2:0, branky: Zikmunda, Rusiňák – Bambuch, nejlepší hráči: Skalák – Kamlach).

AC Rafani – FC Immortals 1:9 (1:4, branky: Zikmund – Škuthan 5, Jurčík 2, Dzurko 2, nejlepší hráči: Šlingr – Škuthan).

Pořadí: 1. Deportivo 43 bodů, 2. Torcida 38, 3. Repre MLMF 35, 4. Los Millonarios 30, 5. Pardálové 24, 6. Notorlet lázně 23, 7. Bílý balet 19, 8. Immortals 19, 9. Rafani 18, 10. Los Gallos Rojo 16, 11. El Niňo 15, 12. Exit84 14, 13. J-elita 6, 14. Dřeváci 6.

2. liga: AC Kanóni – Katr tým 6:4 (5:3), Stará garda – The Gunners Benátky 2:3 (0:1), Topolka – U Farkačů 1:2 (0:1), Sparťáci – Sexy Bad Boys 5:2 (3:0), Balonka – Red Eagles 0:1 (0:0), Slavoj – Charisma 5:2 (2:0).

Pořadí v čele: 1. JH Sparťáci 56, 2. Sexy Bad Boys 47, 3. Red Eagles 41, 4. Charisma 33, 5. Starobrno 32.

