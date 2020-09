Svůj start si náramně užíval. Po dlouhé době si zase zachytal mistrovské utkání, mezi třemi tyčemi stál po delší pauze „Bylo to příjemné, docela jsem se těšil,“ řekl po mistrovském zápase na půdě českobrodské rezervy sedmatřicetiletý brankář Poděbrad.

V době, kdy byl mimo hru, stíhal věci, které předtím trochu zanedbával. „Docela mi fotbal chyběl, ten detox byl najednou všude, nic se nehrálo, najednou mi začal fotbal dost chybět. Asi jsem stihl nejvíc být doma, doma s rodinnou, to jsem stíhal nejvíce, i díky těm okolnostem a domácí výuce jsme byli pořád všichni spolu doma,“ vyprávěl Václavík.

Zápas v Kounicích, kde má rezerva Českého Brodu dočasný azyl, začal pro brankáře Bohemie pěkně zostra. Hned na začátku zápasu čelil pokutovému kopu. A byl úspěšný. Vítaná pomoc pro něj i celé mužstvo. „Myslím, že to pomohlo všem, probrali jsme se a začali hrát o kus líp,“ měl jasno navrátilec do poděbradské sestavy, který narážel na fakt, že jeho tým byl deset minut pod drtivým tlakem soupeře.

V utkání svými zákroky držel tým nad vodou. Musel předvést své umění, vytasil několik velice důležitých zákroků. Který považuje za nejdůležitější? „Asi ve druhé půli, bylo to nepříjemné, ale hlavně díky slunci, které bylo velmi nízko a dost často jsem vůbec nic neviděl,“ uvedl po utkání Václavík.

Jeho Bohemia držela bezbrankový stav až do 85. minuty, pak inkasovala. „Nevím přesně, kde se stala chyba. Přetažený centr, vrácený míč před branku a pak už to bylo o štěstí útočníka zda to dá a nebo moje jestli mě náhodou netrefí,“ litoval inkasované branky gólman.

V minulosti několikrát předvedl, že je penaltovým specialistou a vychytal týmu cenné body navíc. Na rozstřel ale ke konci utkání podle svých slov nemyslel. „Specialista určitě nejsem. Občas se to povede, že to útočníci špatně kopnou,“ řekl skromně David Václavík.