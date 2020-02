Další cenný skalp pro Sokoleč

Sokoleč (I.A třída) dokázala v dalším přípravném utkání vyhrát nad fotbalisty z Velimi (krajský přebor). Skóre otevřel právě tým ze Sokolče, to byl jediný gól v první půli. Ve druhém poločase Sokoleč poslal do dvoubrankového vedení Auer. I tým z Velimi se dvakrát prosadil, ale na výhru to nestačilo. V týdnu Sokoleč porazila Polaban Nymburk, nyní si vyšlápla i na Velim.

Sokoleč – Velim 3:2 „Utkání se hrálo opět se soupeřem na vysoké fotbalové úrovni, který prověřil naši hru až na hranici našich možností. Po krásné akci našich útočníků Čápa a Ramšáka to bylo v první půli 1:0," komentoval trenér Sokolče Robert Jirák. Druhá půle začala tlakem Velimi, ale Auer dokázal krásně z přímého kopu zvýšit na 2:0. „Po skrumáži Velim korigovala na 2:1. Kozel ale poté, když ve vápně obešel s balonem vše, co mu stálo v cestě, zvýšil pravou nohou na 3:1. Vítězství, které nám dává velkou chuť do dalších zápasů jsme už dokázali udržet," byl rád trenér vítězného týmu. Branky: Ramšák, Auer, Kozel – Petrů, Dudek. Poločas: 1:0. Sokoleč: Shokodko – Peroutka, Fink, Skokan, Půlpán – Svoboda, Kozel, Auer, Němec – Čáp, Ramšák, střídali Provazník, Štoch.

