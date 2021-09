A kromě toho, že je Fišer gólmanem a funkcionářem, stará se také o pažit na milovickém hřišti.A tak mu udělala radost i další dobrá zpráva. „Koupili jsme vřetenovou sekačku. To si pěkně pojezdím,“ dodal s úsměvem Ondřej Fišer.

Dráhu bafuňáře už vlastně načal ještě jako aktivní fotbalista. „Mohlo by se zdát, že u všeho chci být, ale i pozici funkcionáře již zastávám (smích). Rád bych sei po ukončení kariéry dál zajímal o dění v milovické kopané,“ má jasno čerstvý čtyřicátník.

Pokud se ale opravdu rozhodne pověsit rukavice na hřebík a odebere se do fotbalového důchodu, bude za sebe zřejmě muset sehnat náhradu. „No právě. A to je hodně těžké,“ ulevil si Fišer.

Fotbal hraje celý život. Zažil mnoho radostí i strastí. Na veselé okamžiky ale vzpomíná hrozně rád. Jednou si na přípravné utkání vzal obě rukavice levé. Nevyvedlo ho to z míry. „To se mi stalo na zápase Litole proti Kutné Hoře. V zimní přípravě jsem si omylem vzal dvě levé rukavice. I když by se mohlo zdát, že jsem měl obě ruce levé, zápas jsme vyhráli jedna nula,“ vzpomíná se smíchem Fišer,který oslavil své kulatiny2. dubna.

