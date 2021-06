Skupina A: Žitovlice-Pojedy – Chleby 4:0 (Kymr 2, Bednář, Gestřánek), Všechlapy – Mcely 5:0 (Hofman, Košvanec, Srcháček, Novotný, Javůrek), Drahelice – Bobnice 5:2 (Landyš 2, Krejčík, Holakovský, Došek – Kudrna 2).

Skupina B: Třebestovice – Semice B 2:2 (Černý, vlastní Duška – Semrád 2), Bříství – Litol 3:5 (Štefík 3 – Šemberk 2, Černý, Neuhausel, Baran), Poříčany B – Stratov 4:3 (Hampl, Bím, Kopecký, Touš – Šach, Pařízek, Poborský).

Skupina C: Městec Králové B – Slovan Poděbrady B 7:1 (Krejčí 2, Kafka 2, Šoufek, Míča, Rygl - Krupka, Hrubý Jeseník – Křečkov 3:1 (Procházka 2, P. Stránský - Semecký), Velenice měly volno.

Program 3. kola

Skupina A: Bobnice – Žitovlice-Pojedy (SO, 17), Chleby – Všechlapy (SO, 17), Mcely – Drahelice (SO, 17).

Skupina B: Litol – Třebestovice (SO, 17), Stratov – Bříství (NE, 17), Semice B – Poříčany B (NE, 17).

Skupina C: Velenice – Městec Králové B (SO, 17 hodin), Slovan Poděbrady B – Hrubý Jeseník (NE, 17), Křečkov má volno.