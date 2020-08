Polaban – Bohemia 2:2

„První poločas byl z naší strany špatný. Měli jsme špatný pohyb, všude jsme byli druzí, nedokázali jsme kombinací udržet balon na soupeřově polovině,“ nebyl s prvním poločasem spokojený trenér nymburského mužstva Lukáš Vlk. „Škoda prvního inkasovaného gólu, kdy jsme měli míč pod kontrolou, to je hrubá chyba. Takovou hrubku potrestá i tým okresního přebodu,“ zlobil se Vlk. „Ve druhém poločase oba týmy prostřídaly a obraz hry se změnil. Po změně stran jsme byli lepší a za nerozhodného stavu jsme měli ještě dvě stoprocentní šance, mohli jsme skóre otočit. Ale remíza je zasloužená,“ přiznal kouč Vlk.

„Už jsme potřebovali a hlavně chtěli vyhrát, byli jsme hodně blízko, ale bohužel,“ litoval po utkání vedoucí poděbradského týmu Roman Myška. „Velice dobře jsme sehráli první poločas, kdy jsme byli o mnoho nebezpečnější než soupeř. A dokázali jsme z toho vytěžit dvě branky. Po přestávce jsme ale vedení neudrželi. Hodně jsme prostřídali a to bylo na hře znát, už jsme nebyli kompaktní. Na konci zápasu oba týmy trefily konstrukci branky. Domácí tyč a náš Knobloch břevno po lobu z padesáti metrů. Mělo to spadnout do brány, byla by to pěkná tečka. Takhle jsme se museli spokojit s plichtou, je ale spravedlivá,“ dodal Myška.

Branky: 70. M. Dudla, 80. Kotek - 12. a 26. Knobloch. Poločas: 0:2.

Polaban Nymburk: Plaček – Novotný, Svoboda, Daněk, Herčík – Škarecký, T. Dudla – Vaníček, Nepovím, Nguyen – M. Dudla, střídali Hobík, Drobný, Kotek, Zoubek, Krušinský.

Bohemia Poděbrady – 1. poločas: Kafka – Uher, Moudrý, Hněvsa, Kubánek – Bodlák, Vobořil, Bora, Knobloch, Martínek – Peterka. 2. poločas: Kubík – Uher (68. Hněvsa), Zima, Suchánek, Soukup – Bodlák (68. Martínek), Hruška, Bora (68. Kubánek), Knobloch, Havránek – Novák.