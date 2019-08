„Snad jsem to částečně odčinil. Byla to klukovina a velký prů..r,“ říká na rovinu s odstupem času třiadvacetiletý rodák z Příbrami, který v letní přestávce s týmem definitivně spojil svou budoucnost na další tři roky a už se těší na proslulou Serii A i souboje s hvězdným Cristianem Ronaldem. „Chci ukázat, že na to mám,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník těsně před nedělním úvodním utkáním na hřišti Cagliari, do něhož ovšem kvůli trestu za žluté karty ještě nemohl zasáhnout.

Proč jste už během jarní části uplynulé sezony zvolil možnost hostování z Brightonu v Brescii?

Chtěl jsem získat mnohem větší herní vytížení. A právě v Brescii jsem předpokládal, že by šance mohla být velká, což se potvrdilo, takže se určitě jednalo o správné rozhodnutí.

Přesto, nepřišla vám v ten moment Serie B příliš málo?

Jedna věc je, že v Anglii jsem téměř rok nehrál nebo nastupoval pouze za juniorku, takže nabídek tolik nebylo. Když přišla nabídka z Brescie, absolvoval jsem sezení s majitelem, které na mě udělalo velký dojem. Mimo jiné mi nastínil klubové ambice, k nimž patřil i pokus o postup do Serie A, což při mém rozhodování hrálo velkou roli.

Italské soutěže jsou defenzivně laděné, co to pro vás, jako pro obránce, znamená?

Už jsem to říkal v různých rozhovorech, že angažmá v Itálii je pro obránce vůbec to nejlepší, co ho může potkat. Jde o velkou školu, opravdu profesionální úrovně, která vás velmi obohatí. Ne, že by tomu u nás nebo v Anglii bylo jinak, ale Apeninský poloostrov je v tomto ohledu číslo jedna na světě, protože defenziva a taktická příprava je tam základ a nezbytná součást fotbalu, bez toho se nehnete. Pro mě osobně jednalo se jednu z hlavních věcí, na kterou jsem si musel zvykat.

Jak vůbec probíhala vaše aklimatizace na úplně jinou destinaci?

Itálie je krásná, nábožensky a historicky založená, takže jsem dostal možnost poznat něco úplně jiného. To samé platilo i co se týká fotbalového prostředí, které je oproti České republice i Anglii ve všem odlišné a zároveň i specifické. Zvykal jsem si asi tři měsíce, ale lidé v týmu a spoluhráči mě přijali skvěle, čímž mi výrazně pomohli.

Pak ovšem přišla vaše nehoda pod vlivem alkoholu, která vás určitě nějakým způsobem poznamenala, že?

Jde o velice nepříjemnou věc, která poznamená každého člověka. Ve sportovním prostředí je to ještě horší, protože se o vše mnohem více zajímají média. Řešilo se to jak v Itálii, tak v České republice a určitě mě to poznamenalo. Byla to klukovina a velký prů..r, kterého jsem si vědom a lituji toho. Bohužel asi taková rána měla přijít, ale pro mě z toho plyne ponaučení. O to více si vážím, že mě podrželo vedení klubu a postavili se za mě i trenéři a spoluhráči. Všem bych chtěl moc poděkovat.

Důvěru jste všem splatil tím, že jste se podílel na návratu Brescie po osmi letech do Serie A. Byla to pro vás velká úleva?

Jednalo se o jasný cíl. Věděl jsem, že jedině tím, že budu podávat kvalitní výkony, které pomohou k postupu, mohu svou chybu částečně odčinit. Snad se to podařilo. Důležité bylo, že jsme se dokázali semknout, vyhrávali zápasy a nakonec všechno to dotáhli do postupového konce, za což jsem byl moc rád.

A jak hodnotíte z vašeho pohledu svou dosavadní italskou štaci?

Po fotbalové stránce mohu minulou sezonu hodnotit pozitivně. Až na zranění, které jsem v průběhu jara prodělal, jsem odehrál téměř všechny zápasy a postoupili jsme, takže mohu být spokojen.

Nakonec se vaše hostování v létě změnilo v přestup a s italským klubem jste spojil svou budoucnost na další tři roky. Co vás k podpisu smlouvy vedlo?

Brescia pro mě byla od začátku priorita. I proto, že už jsem poznal prostředí, znám tým a vybudoval jsem si v něm během jara nějakou pozici. Konzultoval jsem to s agentem, takže jsme se někam jinam ani nezaměřovali. Všechno pak bylo pouze otázkou dohody Brightonu a Brescie, oba kluby našly společnou řeč a já jsem moc rád, že tady mohu být a těším se na italskou nejvyšší soutěž.

Byl ve hře třeba i návrat do Brightonu?

Určitě existovala možnost zahájit v Brightonu přípravu a poprat se o místo. Ale upřímně řečeno šance prosadit se do kádru pro Premier League by asi byla minimální. Alternativou mohlo být třeba angažmá ve druhé či třetí anglické lize, ale Serii A byla obrovské lákadlo.

Spolu s vámi ji okusí i Jaromír Zmrhal, který přišel ze Slavie. Příchod druhého Čecha do týmu asi vítáte, předpokládám?

Samozřejmě. Jsem rád, že se rozšířila naše československá kolonie (v klubu působí ještě slovenský fotbalista Nikolas Špalek pozn. red.). Velké plus je to ale po všech stránkách, protože klub získal kvalitního záložníka, který nám určitě na hřišti pomůže.

Stejně jako hvězdný Mario Balotelli, který zatím do týmu přišel jako poslední posila. Jaký na vás zatím udělal dojem?

Je s mužstvem jen chvíli, ale musím říct, že od prvního tréninku, který s námi absolvoval, ukazuje, proč hrával v největších světových týmech. Jde o velké jméno se zkušenostmi a pro nás bude obrovským přínosem. Bohužel teď měl delší volno a není ještě úplně stoprocentně připraven po fyzické stránce. Až se ale do toho dostane, předvede svou kvalitu.

Jak vidíte vzhledem ke konkurenci své šance na místo v základní sestavě?

Konkurence je samozřejmě velká. Kádr oproti loňské sezoně doznal určitých změn, ale cítím, že šanci hrát mám, jinak by se ten přestup třeba ani nedělal. Je to jen na mně. Teď jsem se snažil co nejlépe zvládnout přípravu, abych si vybojoval místo v sestavě. Bohužel do prvního zápasu s Cagliari jsem nemohl nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu za žluté karty, ale věřím, že v dalších zápasech se na hřiště prosadím.

Věříte, že vám působení v Serii A může otevřít vrátka do reprezentačního A mužstva, kam jste zatím nebyl nominován?

Stoprocentně! Pořád jde o jednu z TOP pěti evropských soutěží, která v posledních letech šla sice mírně dolů, ale momentálně se její kvalita, hlavně díky příchodu Cristiana Ronalda do Juventusu Turín, znovu vrací tam, kde byla třeba před patnácti lety. Nejen, že bych měl být více na očích, ale zároveň se ukáže, jestli mám na velký fotbal, proto musím makat, abych dokázal, že ano!

Těšíte se na zápasy s Juventusem Turín a souboje s Cristianem Ronaldem?

Abych řekl pravdu, zatím nad tím moc nepřemýšlím. Základ je pro mě hrát. Pokud se mi to podaří, tak se na zápas s Juventusem budu těšit. Cristiano Ronaldo je odmalička můj vzor a věřím, že každý sní o tom, že si jednou proti němu zahraje. Během sezony nás ale čeká spoustu těžký utkání, ve kterých nás prověří kvalitní soupeři, v jejichž kádru jsou špičkoví fotbalisté. Těším se tedy na každý zápas, přestože to bude fyzicky i psychicky velmi náročná sezona.

Jaké jsou vaše osobní i týmové cíle?

Jak už jsem říkal, pro mě je základem probojovat se do sestavy a podávat tak kvalitní výkony, abych se v sestavě udržel a odehrál co nejvíce zápasů. Důležité bude i jak se nám bude dařit výsledkově, jako nováček je naším hlavním cílem záchrana a já věřím, že i s mou pomocí to společně zvládneme.