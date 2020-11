Po osmi odehraných kolech si stojíte velice dobře. Sokoleč je stálicí na předních místech už tradičně. Čekal jste takové postavení v tabulce před sezonou?

Máme to tak v Sokolči nastavené. Chceme hrát a vyhrávat a děláme pro to na tréninku a na hřišti maximum. Zároveň kvalitní, velmi kvalitní kádr byl letos posílený o slavnějšího z bratrů Javorků, a taky o návrat kapitána Radka Hrušky. Bohužel v přípravě přišla velká ztráta, když se zranil „profesionální taťka“ Štefan Auer, který nám hodně chybí, hlavně když je potřeba podržet balon na polovině soupeře.

Co je hlavní příčinou toho, že si vedete tak dobře?

I když máme v kabině často Sicílii, chceme všichni hrát kombinační fotbal. Hráči, můj kolega Honzík Hlavatka (Hlavatý – pozn. red.), který je mi velkou oporou a ani pro mě jiná cesta k úspěchu není.

Soutěž je ale hodně vyrovnaná, první čtyři celky dělí pouhé tři body. Tohle jste čekal?

Soutěž je zatím v začátku, tak uvidíme, co bude dál. Uvidíme, jak s týmy zamává nucená pauza a kdo udrží stabilní výkonnost.

O co nebo o koho se můžete opřít ve chvílích, kdy se vám tolik nedaří?

Během hry, když se nedaří, se snažíme spoléhat na trpělivou kombinační hru a schopnost zkušenějších hráčů vyhodnotit vývoj utkání.

Vraťme se k poslednímu sehranému zápasu, ve kterém jste prohráli doma souboj o první příčku tabulky s Hlízovem. Jak tento zápas hodnotíte s odstupem času?

Jsme schopní Hlízov porazit, kvalitu na to máme. Ale tentokrát byl soupeř lepší a vyhrál zaslouženě. Musíme přidat a připravit se na jarní odvetu. Zápas samotný rozhodla dvacetiminutovka, když jsme po rychlém vedení dostali tři slepené góly.

Mužstvo střelecky táhne kanonýr Marek Ramšák, autor jedenácti gólů. Je to hlavní tahoun ofenzivy?

Co se týká Máry Ramšáka, dlouho mi trvalo, než jsem se srovnal s tím, že mu něco říkat o taktice je úplně zbytečné. Ale přesto je to výjimečný bojovník ve všem co dělá, a je schopný pro fotbal udělat prakticky maximum.