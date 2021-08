Program začne právě výkopem utkání slávistické staré gardy proti domácím „starým pánům“. Zápas začne v sobotu v 13 hodin. Pak přijde na řadu divizní mistrovské utkání českobrodského áčka proti druhému týmu tabulky, celku Neratovice-Byškovice. To bude mít výkop v 17 hodin. „A k tomu budou připraveny soutěže a další aktivity,“ uvedl prezident fotbalového klubu SK Český Brod Luboš Holý.

Hřiště na Kutilce se otevíralo 8. srpna 1981 zápasem s Viktorií Žižkov. Nyní to bude po čtyřiceti letech 28. srpna s bývalými borci Slavie. Těsně před výkopem zápasu dojde na rozloučení s fotbalistou Tomášem Hrdličkou, který v týmu nastupoval s magickým číslem 10. „Je to ikona. U nás to pro něj byla jedna z posledních štací ve výkonnostním fotbale. A my se s ním chceme rozloučit. Tomáš nastoupí za gardu Brodu,“ uvedl Holý. „Za ni také nastoupí náš trenér Martin Frýdek, takže těch zajímavostí je dost. Proto bychom rádi pozvali veřejnost a zároveň všechny ty, kteří se po našem hřišti třeba jenom prošli. Srdečně jsou všichni zváni,“ dodal prezident klubu.