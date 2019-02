Nymbursko – V pátém kole Postřižinského okresního přeboru se dařilo domácím týmům, ty vyhrály pět utkání. U soupeře zvítězili jen fotbalisté Městce Králové a Rožďalovic. Právě dva týmy, které se drží vedoucích Všejan. Na dno tabulky se propadla Libice.

Kovanice – Rožďalovice 2:5

„Naším problémem bylo že jsme nedokázali uhlídat útočníka Horu, který nás vlastně porazil sám a byl u všech branek hostů," chválil útočníka soupeře kovanický hrající trenér Josef Černý.

„Kromě desetiminutového zatmění, kdy jsme si dali vlastní gól a druhý jsme dostali po dorážce, jsme byli po celý zápas lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Naši ofenzivu řídil Dominik Hora, který dvě branky dal a na tři přihrál," chválil rožďalovického útočníka jeho nadřízený Tomáš Hojsák.

Branky: 15. vlastní Dont, 16. Gajdoš – 3. F. Veselý, 24. a 53. Hora, 87. a 90. Moravec. Rozhodčí: Vinter. ŽK: 2:4. ČK: 61. Stránský (Kovanice). Diváci: 50. Poločas: 2:2.

Kovanice: Krátký – Kopecký, Stránský, Suchý, Mataj – Trégl (61. Bulíř), J. Černý, Poklop, Jelínek – Gajdoš (81. Chmel), Kukla.

Rožďalovice: Kumstýř – Dont, Valeš, F. Veselý (85. J. Vlček), Výda – J. Veselý, Musil, Žoha (65. M. Najmon), J. Najmon – Hora, Moravec.

Hr. Jeseník – Semice B 9:3

„Očekávali jsme mnohem větší odpor soupeře. Rozhodnuto bylo za třicet minut a pak už se jen dohrávalo. Když jsme kompletní dokážeme soupeře přehrát, jak kombinačně, tak rychlostně. Uvidíme příští týden, kdy jedeme do Rožďalovic a to by měl být jiný soupeř. Očekávám podporu našich fanoušků," přeje si předseda Hrubého Jeseníku Roman Sodoma.

„My jsme hráli totálně špatně, domácí byli daleko lepší, hráli fakt dobře. Každou naší chybu potrestali, my jsme hráli naivně. Asi jsme si mysleli, že hrajeme ještě třetí třídu. Soupeř nás vyškolil, ale my jsme si to zasloužili. Výsledek hovoří za vše," nehledal výmluvy semický hráč David Houška.

Branky: 16., 35., 41. a 64. L. Hurych, 32. Kunc, 43. Kozák, 60. a 77. Procházka, 73. P. Stránský – 61. D. Houška, 80. Kavka, 82. Vavřík. Rozhodčí: Salava. ŽK: 3:4. Diváci: 40. Poločas: 5:0.

Hrubý Jeseník: Zahrádka – Krejčík, R. Hurych, T. Hurych, P. Stránský – Pivec (70. R. Stránský), Ott, D. Pulda (66. Vyskočil), Kozák – L. Hurych, Kunc (50. Procházka).

Semice B: P. Málek – Šimon (46. Ježek), Bošina, Jelínek, Macháček – Vavřík, V. Houška (41. D. Houška), Souček, Kůrka – Oliinyk, Kavka.

Opočnice – Seletice 2:1

„Velice vyrovnané utkání. My jsme měli v první půlhodině dvě tutové šance, které jsme bohužel nedali. A přišlo známé nedáš – dostaneš. Jednoduchou střelu náš brankář podcenil a prohrávali jsme. Do druhé půle jsme šli s odhodláním skóre otočit, kluci zabrali. Rozhodla asi větší touha po vítězství. Spokojeni jsme se třemi body, ale po fotbalové stránce je stále co zlepšovat," uvedl opočnický trenér Jiří Petrášek.

„V prvním poločase jsme hráli vcelku dobře, měli jsme i mírnou převahu a vedli jsme. Ve druhém poločase už naše hra tak dobrá nebyla, a v závěru jsme dostali rozhodující gól. Opočnice nebyla lepší, ale byla šťastnější. Ve druhé půli to z naší strany nebylo ono," přiznal předseda seletického klubu Jaroslav Kulhánek.

Branky: 61. V. Strejček, 86. J. Košvanec – 37. Kraus. Rozhodčí: Kubera. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Poločas: 0:1.

Opočnice: V. Košvanec – M. Strejček, Holubička, Fiala, Mikšovský – J. Košvanec, M. Rychlík, Potůček, Pivný – J. Rychlík, V. Strejček.

Seletice: J. Buka – Vrchota, L. Kulhánek, Najman, Klepač – Vlasák (77. Pohl), de Giorgii, Čejka, Kraus – Zdobinský, L. Buka.

K. Lhota – M. Králové 1:2

„Utkání se hrálo před slušnou návštěvou a řídil jej přesný rozhodčí. Od začátku hosté ukazovali, že by konečně chtěli vyhrát okres. Byli techničtější, rychlejší, drželi více míč. My jsme nehráli špatně, soustředili jsme se na bránění a hrozili jsme z rychlých brejků. Když už se zdálo, že utkání skončí remízou, dali hosté vítězný gól. Vyhráli zaslouženě," uznal sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

„Jsme spokojeni, vyhráli jsme u soupeře, kde se nevyhrává, je u něj vidět kvalita. My jsme se k tomu postavili čelem a velice dobře jsme to zvládli. Kluci bojovali až do konce a na hřišti nechali všechno. První půle byla celkem vyrovnaná, i když jsme byli více na balonu. Ve druhém poločase jsme hráli na jejich půlce, oni měli nebezpečné brejky. Do zhuštěné obrany se nám hrálo špatně. V poslední minutě dal Táborský rozhodující gól. I domácí uznali, že jsme vyhráli zaslouženě," vyprávěl hostující trenér Milan Švábenský.

Branky: 26. Šendera – 40. R. Kafka, 90. Táborský. Rozhodčí: Černý. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 1:1.

Kostelní Lhota: J. Mácha – L. Bláha (7. Hovorka, 66. Rýgr), Beránek, Sládek, M. Kvíz – M. Bláha, T. Drobný (79. Machačný), Šendera (87. Barták), Koštíř – M. Drobný (46. M. Mácha), Pavlík.

Městec Králové: Hampl – Táborský, Novotný, Blažek, Černovský – R. Kafka (86. P. Štok), Tůma, L. Němec, Tyl (74. M. Kafka) – Velenský (90. Křovina), Sítař.

Všejany – Běrunice 2:1

„Začátek utkání se nám nevyvedl, byli jsme u všeho pozdě, odrážené balony získával soupeř, ač si přes mírnou převahu brankovou příležitost nevytvořil. Výborně provedená standardka Hejdukem nás uklidnila a do poločasu jsme měli více ze hry a přidali do kabin druhý gól. Druhý poločas jsme promarnili dvě velké příležitosti, které mohly zápas definitivně rozhodnout. Pote když soupeř snížil, přišla klasická herní křeč, přesto jsme soupeře do dalších brankových příležitostí nepustili a utkání zvládli," hodnotil mač trenér domácích Jan Truksa.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, dokázali si vytvořit příležitosti na střelu, ale nezakončili jsme dobře, a tak udeřil soupeř prakticky první střelou. Postupně jsme se dostali pod tlak a domácí zahrávali mnoho standardních situací. A přišel trest za naši pasivitu. Do druhé půle jsme zlepšili pohyb a dokázali snížit, do šancí jsme se ale moc nedostávali a domácí si už výhru pohlídali. Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodla lepší produktivita domácích," popisoval děj na hrací ploše střelec jediné běrunické branky Ondřej Vaňura.

Branky: 16. Hejduk, 41. Bouška – 71. Vaňura. Rozhodčí: Havlas. ŽK: 0:2. Diváci: 80. Poločas: 2:0.

Všejany: Miech – Kubín, Michl, Vašák, Novák – J. Říha, T. Šáfr, D. Říha (56. Šaržík), Král – Bouška, Hejduk (89. R. Šáfr).

Běrunice: K. Chrastný – Poláček (84. D. Mašinda), M. Čížek, Pecen, Podněcký – Štěpán, R. Černý, M. Chrastný, Náhlík – Mitrev, Vaňura.

Přerov – Libice 4:1

„My jsme potřebovali vyhrát a to se povedlo. Podařilo se nám dát góly. Vlastní chybou jsme jim jednu branku darovali, ale jinak toho moc neměli. My jsme šli za vítězstvím," mnul si spokojeně ruce přerovský hráč František Skuhravý.

„Mladí hoši odjeli na derby, takže jsme sestavu lepili, jak se dalo. První půle byla chaotická, ale ve druhé kluci zabrali. Na tři nula jsme si ale dali vlastence. Pak jsme sice snížili, ovšem na konci jsme inkasovali ještě jednou, to jsme hráli vabank. Je to těžké, nejsou lidi," řekl po zápase trenér poražených František Hovorka.

Branky: 39. a 50. J. Adamec, 44. Vodička, 90+2. Sosnovský – 57. Vlasák. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 1:1. Diváci: 95. Poločas: 2:0.

Přerov: A. Galbavý – F. Skuhravý, Forejt, Neuhausel, Kadeřávek – Palas (53. Kupka), R. Veselý (69. Jíra), Vodička, Vlček – J. Adamec (66. Prokeš), Bokšay (46. Sosnovský).

Libice: Prokeš – Czernin, Faltýsek, Vaněk (75. Felkr), Feit – Vlasák, Beneš (75. Lambert), Holub, Sixta – Petráň, Technik.

Kostomlaty – Ostrá B 3:2

„V prvním poločase jsme zachytili nápor soupeře a postupně jsme hru vyrovnali. Po chybách soupeře jsme vedli o dva góly. Ve druhém dějství nás ale Ostrá přimáčkla. Kluky ale musím pochválit za bojovnost, hráli na hranici svých možností. Až do konce to bylo otevřené, ale cenné vítězství jsme uhájili," radoval se trenér vítězů Martin Šulc.

„Zápas se rozhodl v první půli kdy náš gólman dostal dva laciné góly. Druhou půli jsme dobývali bránu soupeře, měli jsme i šance, ale domácí bojovností a někdy i díky štěstí své vítězství uhájili. K tomu jim sportovně blahopřeji," uvedl Pavel Jásek, vedoucí týmu rezervy Ostré.

Branky: 21. Zalabák, 27. Pavlíček, 79. Farkaš (z PK) – 66. L. Dozorec, 81. J. Dozorec (z PK). Rozhodčí: Rozvoral. ŽK: 3:4. Diváci: 110. Poločas: 2:0.

Kostomlaty: Týma – Zinek (87. Pařízek), P. Dvořák, Farkaš, T. Novák – Kořán (61. M. Večerek), Neagu, J. Novák, Jarolím (61. Janata) – Pavlíček (88. V. Večerek), Zalabák.

Ostrá B: Chaloupka – Cabrnoch (77. Uher), Sedlák, Čáp, Vavřík (53. L. Dozorec) – Světlý, J. Dozorec, Birkuš, Müller – Zápotocký (53. Š. Kluzáček), Pánek.

Tabulka po 5. kole

1. Všejany ⋌ 5 4 1 0 12:4 13

2. Měst. Králové ⋌ 5 4 0 1 18:5 12

3. Hr. Jeseník ⋌ 5 4 0 1 22:11 12

4. Rožďalovice ⋌ 5 3 1 1 14:10 10

5. Ostrá B ⋌ 5 2 2 1 18:9 8

6. Semice B ⋌ 5 2 2 1 11:15 8

7. Běrunice ⋌ 5 2 1 2 10:9 7

8. Kostomlaty ⋌ 5 2 0 3 13:12 6

9. Kost. Lhota ⋌ 5 2 0 3 9:14 6

10. Seletice ⋌ 5 1 1 3 7:8 4

11. Kovanice ⋌ 5 1 1 3 5:11 4

12. Opočnice ⋌ 5 1 1 3 8:17 4

13. Přerov n. L. ⋌ 5 1 1 3 7:16 4

14. Libice n. C. ⋌ 5 0 1 4 4:17 1