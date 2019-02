Semice – Podzimní část sezony se fotbalistům klubu AFK Sokol Semice nepovedla. Mužstvo je až na čtrnácté příčce tabulky krajského přeboru, když poprvé vyhrálo až v desátém kole. „Od devátého kola v Rakovníku jsme se herně zvedli ve většině zápasů a začali konečně bodovat," uvedl v rozhovoru vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

JAROSLAV BOŠINA (v zeleném) je v polovině soutěže nejlepším střelcem semického mužstva. Dal šest gólů. | Foto: Foto: Deník

Jste třetí od konce, takže s podzimní částí sezony asi spokojeni nebudete, je to tak?

Nechtěli jsme opakovat loňský podzim, bohužel máme jen o dva body víc než loni touto dobou. Jediná útěcha může být to, že tuto sezonu snad k záchraně nebude potřeba těch bodů tolik jako loni, ale kdo ví. Pokud však o záchraně máme mluvit, musíme navázat na bodově vcelku úspěšný konec podzimu

Čím to je, že jste ve spodních patrech tabulky?

Hlavně je to tím, že nedokážeme předvádět opakovaně takové výkony, na které kádr má. Neříkám, že bychom hráli v horní polovině tabulky, ale těch bodů mělo být více. Navíc když jen vzpomenu, tak ve třech zápasech jsme přišli o body v devadesáté třetí minutě.

Poprvé jste na podzim vyhráli až v desátém kole. To musí být frustrující. Poraďte: jak se z takové situace dostat?

Tam bylo těch důvodů několik, ať už těžší los v úvodu soutěže a soupeři jako Benátky, Libiš, Dobříš, Ovčáry, nebo různá zranění a nekompletnost sestavy v mnoha zápasech, až po totálně nezvládnuté zápasy z naší strany, jako třeba osmé kolo doma s Čelákovicemi, kdy jsme ještě deset minut před koncem vedli a nakonec prohráli… Je to zřejmě i hodně o psychice. Od devátého kola v Rakovníku jsme se herně zvedli ve většině zápasech a začali konečně bodovat. Z takové situace se dá dostat jedině tak, že se mančaft snaží bojovat nadoraz v každém zápase a třeba se tím dají částečně smazat i rozdílné kvality kádrů. Takže musí chtít především hráči. Nezbývá než pracovat na tom a věřit, že těch prvních devět kol na jaře nám neujede vlak.

Naopak v posledních šesti kolech jste pětkrát bodovali. Chytlo mužstvo na závěr podzimu dobrou formu?

Zvedli jsme se herně i výsledkově, tabulkově jsme měli horší soupeře kromě Nového Strašecí, a to ještě tam a v Jílovišti jsme o body přišli v té třiadevadesáté minutě. Mrzí mě hlavně zápas v Novém Strašecí. Domácí zrovna neměli svůj den a nám v tom zápase chyběla ofenziva Koštíř, Holan, Horejc. Troufám si tvrdit, že kdyby hrál alespoň jeden z nich, tak jsme tam v ten den měli na tři body.

Dostali jste třiatřicet branek. Je tedy defenziva vaší nejslabší stránkou?

Pravdou je, že chyby v obraně nás hlavně v úvodu soutěže srážely. Byly často veliké, přišlo mi, že v některých zápasech hodně naivně bráníme. Spoustu gólů si soupeři proti nám ani nevypracovali, ale my jsme jim je sami nabídli hrubými chybami.

Jaký zápas byl z vaší strany nejpovedenější a který se vám nepovedl vůbec?

Nejpovedenější bylo asi vítězství 4:1 doma nad Vraným. Pohledný fotbal z naší strany, bojovný výkon všech hráčů, hezké góly i zasloužené vítězství. Nevím, jestli úplně nejhorší výkon, ale z hlediska průběhu zápasu a dalšího vývoje do budoucích bojů je výsledkově nejhorší domácí prohra s Čelákovicemi.

Nejlepším střelcem týmu je s pěti góly defenzivní hráč Bošina. Chybí týmu střelec? Dříve plnil tuto roli Michal Koštíř…

Pravdou je, že asi i sám Michal čekal, že se více prosadí, dříve těch gólu od něho bylo více, ale třeba mu vyjde jaro. Nicméně máme v kádru i jiné hráče, kteří by měli střílet góly a nahradit tak, když to někomu jde méně. Bohužel jak Holan tak i Horejc kvůli svým zraněním neodehráli převážnou část sezony a to je potom znát, když vám v ofenzivě chybí zkušenosti. A pokud není Koštíř více podporován, sám se tolik nemůže prosadit. Věřím tomu, že pokud bude Holan zdravotně v pořádku, bude náš útok spolu s ním i Koštířem na jaře o poznání silnější.

Budete se snažit v zimní přestávce mužstvo posílit?

Ano budeme, už i pro to, že bohužel také víme, že budeme o některé hráče oslabeni. Nicméně je to hlavně o ekonomických možnostech.

Jak bude vypadat vaše zimní příprava?

Nebudeme hrát zimní turnaj, pouze přátelská utkání. V plánu je i několikadenní zimní soustředění.

Čeká vás určitě perné jaro. Jaké podle vás bude? Co bude rozhodovat o sestupujících?

Jaro bude samozřejmě těžké, záleží jak naši soupeři v bojích o záchranu posílí, záleží na úvodu soutěže a na tom, jak mužstva ze spodku tabulky zvládnou svá vzájemná utkání. Nerad bych se dočkal toho, že se z naší strany vše bude dohánět zase posledních šest kol. To už by mohlo být pozdě. Příští rok slavíme v Semicích sto let od založení klubu a já bych si moc přál, abychom toto výročí oslavovali jako klub, který pořád ještě bude hrát nejvyšší krajskou soutěž.

Střelci týmu

5 – Bošina

4 – Holan

4 – Koštíř

2 – Havlík

2 – Novák

1 – Novotný

1 – Neuhausel

1 – Kapička

1 – Horejc

1 – Bříza

Brankáři s nulou

2 – Fišer