Toužim – V dalším pokračování divizní skupiny B měli cestovat fotbalisté Unionu Čelákovice do sto šedesát kilometrů vzdálené Toužimi. K utkání ale neodjeli, dopředu věděli, že se hrát nebude.

„Volal nám Josef Nikodém (sekretář řídící komise fotbalu v Čechách – pozn. redakce), abychom se s domácími dohodli na náhradním termínu. Že nemá cenu tam jezdit. Takže si ještě budeme se zástupci toužimského klubu volat," uvedl Milan Šikl, sekretář čelákovického klubu.

Moc možností na odehrání odloženého zápasu ale není. Následující středu totiž hraje Toužim odložené střetnutí s celkem Žatce, takže zbývá už jen středa 12. června. „Vypadá to na tento termín," řekl Šikl.

Pro Union, který je už dávno jasným sestupujícím, to žádná komplikace rozhodně není. „Je nám to celkem jedno. Ale než jet takovou dálku, tak to rozhodně bylo takhle lepší. Když jsem mluvil s Toužimskými, říkali, že je to špatné," dodal Milan Šikl.

Toužim je spolu s Unionem také jasným sestupujícím, v tabulce skupiny B je hned před ním.