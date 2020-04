ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Fotbalová sezona pro amatérské fotbalisty skončila. Co na to říkáte?

Je to škoda, mrzí mě to i štve, ale nedá se nic dělat. Musíme upřednostnit zdraví hráčů i diváků.

Pro některé starší hráče to může být problém. Vnímáte to také tak?

Starší hráči můžou mít problém se během pauzy udržet v kondici. A asi si mohou pohrávat s myšlenkou zda pokračovat či ne. Rozjede-li se sezona 2020 - 2021 bude mi jednačtyřicet let. Zatím mě ale chuť do fotbalu a soutěživost neopustila. Doma už pět let tvrdím, že skončím, ale začne nová sezona a znovu se těším jak malý kluk.

A jak to cítíte ze svého pohledu? Bude těžké se dostat zpět do kondice a do formy?

Fotbal hraji od šesti let. Zranění se mi vyhýbala, a tak tohle bude nejdelší pauza během mojí kariéry. Doma mám dvě branky a se synem kopeme proti sobě, takže balon na noze mít budu. Posiluji a chodím třikrát týdně běhat. Když to vydržím, nebojím se do toho zase dostat. Už teď se těším na vše, co k fotbalu patří.

Vy jste v Pátku navíc předsedou klubu. Máte v tuto dobu spíše volněji, nebo se už chystáte na příští sezonu?

Odpadly tréninky, takže v tomhle pohledu to je volnější. Jako klub ale budujeme multifunkční hřiště, které by mělo být do léta hotové. Pak se musíte starat o hřiště. Minimálně zalévat a sekat trávník.

Po takové pauze budou trávníky většinou ve výborném stavu. Bude to platit také o vašem hřišti?

Pokud se o něj budeme dobře starat, tak určitě bude trávník připraven dobře. To se to pak bude hrát. A žádné výmluvy typu, že to skočilo (smích).

Máte v plánu přivést nové hráče? Bude těžké sehnat nové fotbalisty?

Sehnat nové hráče je docela obtížné. Určitě ale budeme chtít nějaké hráče přivést a dobře se připravit na novou sezonu.