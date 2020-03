Fotbalisté absolvovali neoblíbenou zimní přípravu a těšili se na zápasy. Ale ty si nějaký čas nezahrají. Většina však nebude zahálet. Týmy chtějí v tréninku pokračovat. Alespoň prozatím… To zaznělo o víkendu z úst několika z nich.

Kdo by chtěl také přijít o nabranou kondici? „Měli jsme mít trénink v sobotu, ale ten jsme zrušili. V týdnu ale chceme trénovat, nechceme vypadnout z rytmu, kdyby soutěže začaly,“ uvedl trenér divizní Ostré Pavel Jícha. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Mluvil jsem i s jinými trenéry a ti budou se svými týmy také trénovat. Kdyby se pak soutěže rozjely, byl by to malér. Každopádně rozhodnutí vlády není od věci a opatření by měla pomoci,“ má jasno Pavel Jícha.

Podobně mluví také poříčanský kouč Zdeněk Šmejkal mladší. „Chtěli bychom aspoň dvakrát týdně trénovat. Žádná další opatření neděláme, navíc trénujeme venku,“ řekl trenér divizních Poříčan.

Na chvíli si dali volno také fotbalisté poděbradské Bohemie. I oni by se ale měli v týdnu objevit na place. „Do konce týdne jsme měli volno. Chtěli bychom dvakrát týdně trénovat a v sobotu si jít zahrát. Snad tím nic neporušujeme,“ zamyslel se kouč mužstva Ladislav Bobek. „Obvolával jsem i další trenéry a všichni mi řekli, že budou nadále trénovat. Problém je, že se neví, kdy se začne hrát. Nebo jestli se soutěže vůbec dohrají,“ přidal kouč Bobek.

Ani borci lyského Slovanu nebudou zatím zahálet. „Jedeme normálně dál, skoro podle plánu. O víkendu si chceme jít zahrát, abychom něco dělali a nevypadli jsme z rytmu,“ uvedl hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

Podle něj se ale už soutěže nerozjedou. „Řekl bych, že už se spíše nezačne.“

Zatímco celky hrající vyšší soutěže už odehrály boje o mistrovské body, ve finální fázi přípravy byly týmy hrající I.B třídu a okresní soutěže. Svoji formu měly vyladit o víkendu generálkami. Jedním ze zrušených duelů byl souboj mezi Kostomlaty nad Labem (okresní přebor) a Pátkem (I.B třída). „Utkání jsme pochopitelně museli zrušit,“ hlesl kouč Kostomlat Martin Šulc. „Ve čtvrtek jsme ještě trénovali. Chtěli bychom trénovat i dál, snad tím nic neporušujeme. Byla by škoda z toho vypadnout. Budeme se scházet, i kdybychom si jen měli zahrát fotbálek. Uvidíme třeba za měsíc, jak se to všechno bude vyvíjet,“ pronesl kostomlatský kormidelník.

Pochopitelně nejde jen o fotbal. Skončily všechny sporty. Fanoušci přišli o svoji zábavu. Lidé tak o víkendu hledali náhradu – vyrazili do přírody, na kolo, brusle… Prostě sportovci nemohou bez pohybu být.