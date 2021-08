Polaban – Luštěnice 4:0

„V prvním poločase nebyla naše hra optimální. Předtím jsme v minulých zápasech herně nepropadli, ale často jsme prohráli. Teď to nebylo herně zase tak dobré, nebylo to podle mých představ, ale zase jsme byli produktivní a vyhráli jsme. Vedli jsme v poločase o dvě branky, po třetí brance se to definitivně zlomilo a utkání se jen dohrálo,“ komentoval zápas trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk.

V jeho týmu se střelecky zaskvěl útočník Bubla, dal dvě branky. „Zkoušíme ho a máme o něj zájem. Je to hráč Všechlap a je pro nás zajímavý. Hrál za nás dvakrát a dal tři góly,“ uvedl na adresu potencionální posily kouč Polabanu.

Branky Nymburka: Bubla 2, Bartoš, Vaníček. Poločas: 2:0.

Plaček – Novotný, Čuřík, Krumpholc, Herčík – Wiehl, Hobík, Jarschel, Vaníček – Bubla, Bartoš, střídali Drobný, Hrdlička, Landyš. Zubák, Filip.