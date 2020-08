Začátek byl pro domácí přímo katastrofální. První nákop za obranu, faul a červená karta pro stopera Chlapce. „Jednoznačné podcenění našeho obránce, tohle se nemůže stát. Hlavně že jsme na to upozorňovali. Myslel jsem si, že to můžeme zabalit,“ ulevil si po utkání trenér poříčanského týmu Zdeněk Šmejkal.

Jenže uběhlo pouhých sed, minut a to samé se odehrálo na straně druhé. A do sprch musel stoper Žák. „Naštěstí se to otočilo a byl z toho normální zápas,“ pokračoval poříčanský kormidelník.

V prvním poločase byli lepší hosté, byli častěji na míči. „Ale zase neměli žádné velké šance. Pak Bím obešel i gólmana, ale z velkého úhlu netrefil bránu,“ litoval Šmejkal.

Rozhodnutí přišlo na začátku druhého poločasu. „Začali jsme špatně, takhle si nemůžeme počínat. Šli jsme v šestnáctce do souboje ve skluzu a penalta. Tu hosté dali. A aby toho nebylo málo, dostali jsme brzy druhý gól. Soupeř byl na koni. My jsme snížili až ke konci. Místo toho, abychom posledních deset minut hráli nahoře a míče nakopávali, tak jsme něco vymýšleli vzadu,“ zlobil se trenér poražených. „V poločase jsem věřil, že nějaké body získáme. Jenže rozhodly dvě podceněné situace,“ dodal kouč Poříčan.

Poříčany - Vysoké Mýto 1:2

Branky: 85. Skořepa – 48. a 54. Hrubý. Rozhodčí: Milner. ŽK: 3:3. ČK: 2. Chlapec – 9. Žák. Diváci: 280. Poločas: 0:0.



SK Poříčany: Malík – Kabyl, Chlapec, Houžvička, Gajdasz (65. Zolotuchin) – Bím (62. Kutina), Skuhravý (62. Urban, 80. Stárek)), Skořepa, Janda – Petr, Jindřich.