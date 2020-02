Dva góly Hankeho a další Jana Kříže a Matěje Brabce z pokutového kopu rozhodly o tom, že se z výhry budou radovat lyští fotbalisté.

„Odehráli jsme slušné utkání. V obou poločasech jsme si vyzkoušeli jiné rozestavení a branky padaly až ve druhém poločase,“ načal hodnocení zápasu lyský zkušený fotbalista Matěj Brabec, který vedl tým i jako trenér místo absentujícího Václava Sosnovského.

„První půle byla vyrovnaná a bez šancí. My jsme měli jednu loženku, tu jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme spokojeni hlavně s hrou dopředu, dali jsme čtyři góly a měli jsme i další šance,“ potěšilo Matěje Brabce.

„Na druhou stranu jsme dostali dva laciné góly do otevřené obrany, to byla škoda. Takže první půle byla dobrá do defenzivy, druhá pro změnu do ofenzivy. Mrzí nás ty dva inkasované góly. V mistrovských zápasech budeme chtít hrát odzadu, spoléhat na brejky a standardní situace. To se nám povedlo i v tomto utkání,“ dodal Brabec.

Lysá – Mn. Hradiště 4:2 (0:0)

Branky: Hanke 2, J. Kříž, Matěj Brabec (z PK). Lysá nad Labem: Rathouský – Pokorný, L. Novák, J. Kříž, T. Kříž – Veselý, O. Poborský, Matouš Brabec, Hanke – Matěj Brabec – Ježek, střídali D. Novák, J. Poborský.