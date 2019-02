Jak vzpomínáte na vaše první fotbalové krůčky a kde jste je dělal? Kdo vás k fotbalu přivedl?

Začínal jsem v parku před barákem se starším bráchou a jeho kamarády, jeden z nich nás pak přivedl do malého klubu, tenkrát se ještě jmenoval Rudá hvězda Strašnice, bylo mi osm a odtud jsem v jedenácti přestoupil do Slavie.

Do jednadvaceti let jste hrál v pražské Slavii. Kopal jste za třetiligovou rezervu a v osmnácti letech trénoval i s áčkem. Kdo v té době v kádru áčka působil?

Byla tam tenkrát obrovská konkurence, spíš řeknu, na koho si vzpomínám osobně – Luboš Kozel nám radil a povzbuzoval, Ulich jako hvězda byl úplně v klidu, ale třeba Řehák nás buzeroval i při bagu. A za béčko chodilo klidně pět lidí z áčka a stabilně, tam byl Štajner nebo Lukáš Jarolím.

Hrál jste třetí ligu za Krč, třetí i druhou za Čáslav, pak jste prošel i další krajské týmy jako Český Brod, nebo Kunice. Kde se vám líbilo nejvíce?

Těžko vybrat jeden klub, všude kde jsem byl déle, se mi líbilo a mám hezké vzpomínky. Někde se mi dařilo víc, jinde třeba zase méně týmu, jinde to bylo víc o partě a samozřejmě finanční hledisko bylo vždy velmi důležité. Dlouho jsem se fotbalem živil, i když jsem k tomu celou dobu měl nějakou další práci nebo jsem ještě chodil do školy. Bohužel jsem během své kariéry zažil nečekané pády tří klubů, kde bych jinak hrál určitě déle.

Potkal jste řadu výborných fotbalistů. Na koho z nich nejraději vzpomínáte?

Tak těch je fakt mraky (smích). Když jsem byl mladý, tak jsem k nim měl vážně velký respekt a obdiv, což se bohužel dnes moc nenosí. V béčku Slavie jsem se skamarádil s Radkem Krejčíkem, který tam byl disciplinárně přeřazen ze základní sestavy áčka, vynikající fotbalista a frajer, který mě trošku zasvětil do nočního života velkoměsta (smích). Ještě bych dodal, že jsem hrál se spoustou výborných fotbalistů, kteří ligu nehráli a určitě na ní měli a se spoustou fotbalově průměrných hráčů, kteří jí hráli a někteří dokonce i v zahraničí. Takže to není jen o tom, kdo je jaký fotbalista.

Byl jste také členem mládežnických reprezentačních výběrů a zúčastnil jste se Mistrovství Evropy hráčů do šestnácti let v Belgii. Proti kterým fotbalistům jste si zahrál?

Přiznám se, že jsem to nikdy nezjišťoval, ale určitě jich třeba na ME pár muselo být. Z našeho týmu se ale výrazněji prosadil jen David Jarolím.

Oslavil jste už čtyřicáté narozeniny a na hřišti stále větráte o dost mladší borce. Co vás na fotbale stále baví? Kde berete motivaci?

Je to jednoduché – fotbal hraju celý život, miluju ho a nedokážu si představit, že ho nebudu hrát!

Poslední roky jste zamířil do nymburského okresu, kde jste oblékal dresy Libice nad Cidlinou, poděbradské Bohemie a nyní hrajete za Lysou. Jak se to seběhlo?

Tenkrát jsem se chtěl usadit v Poděbradech, tak jsem se domluvil vedle v Libici, tam jsem se potkal s mým nynějším hrajícím trenérem Vencou Sosnovským. Mezitím to v Libici skončilo, tak jsem přešel s manažerem Mírou Tomášem a pár hráči do Poděbrad a odtud za kamarádem Sosnovským do Lysé, což byla skvělá volba.

Nyní jste nejlepším střelcem týmu Lysé v I.A třídě, za podzim jste nasázel deset branek. Čím si to vysvětlujete, že se vám na sklonku kariéry takhle daří?

Teď mi to tam konečně padá a to těch gólů mohlo být klidně víc, ale na jaře to může být jiné, je to prostě kulaté (smích). Samozřejmě jsem za to rád a fotbalem se bavím. Je to dáno tím, že mám pro to super podmínky v Lysé, týmu se daří, mám absolutní volnost od trenéra, spoluhráči mě hledají a zahrávám standardní situace.

Jste také známý tím, že rád navštěvujete zajímavé destinace coby turista. Kde jste všude byl, kde se vám líbilo nejvíce a kam byste se chtěl ještě podívat?

Mám celkem procestovanou Evropu a miluji jihovýchodní Asii – Bali, Vietnam, Kambodža, Barma a Thajsko. Loni jsem byl v Namibii – nádherná příroda a safari. Chtěl bych se podívat také do střední a jižní Ameriky a můj vysněný tropický ráj je Francouzská Polynésie.

Matěj Brabec, 40 let



Bydliště: Praha

Narozen: 12. 8. 1978

Povolání: Fyzioterapeut, osobní trenér

Znamení: Lev

Další oblíbené sporty: tenis, fitness, turistika, kolo

Oblíbené jídlo: pad thai

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: všechny od Tarantina

Oblíbená hudba: vše kromě dechovky a country