Úvaly /ROZHOVOR/ – Soutěž pro ně prakticky začínala až ve čtvrtém kole, ale od té doby jsou k nezastavení. Fotbalisté Úval po úvodních třech porážkách nastartovali v divizní skupině B nečekanou jízdu. Víkendový skalp rakovnického Tatranu byl desátým vítězstvím v řadě, šestým za tři body.

Sokol Hostouň - SK Úvaly 2:0 (2:0), Divize B, 27. 8. 2017 | Foto: Deník / Bohumil Kučera

„Každého potěší, když se hráči snaží plnit, co po nich trenér chce. Jsem rád, že kluci makají. Výsledky jsou pro ně zaslouženou odměnou,“ říká spokojený trenér Petr Vrabec.

Do Úval jste přišel těsně před soutěží. Zdá se, že jste už mužstvo vyladil…

Neřekl bych, že vyladil. Hrajeme poctivý fotbal, což se nám zatím vyplácí. Základem je plnění věcí jako bojovnost, odražené míče, osobní souboje… Pak přijde i fotbal.

Podzim jste začali nevalně. Čím jste zlomili úvodní výkony a výsledky?

Nula gólů i bodů po třech kolech bylo nepříjemné. Určitě nám pomohly příchody Ládi Květoně i Radka Skuhravého. Povedl se nám trochu i se štěstím zápas ve Velvarech, kde jsme vyhráli na pokutové kopy. Klukům se zvedlo sebevědomí. Přesvědčili se, že se dá hrát s každým. Nakonec Velvary vedou soutěž, takže vítězství bylo o to cennější. Postupně jsme se dál zlepšovali a výsledkově se nám daří.

S vašimi zkušenostmi jste po špatném startu asi nepropadali nějaké panice, nebo se pletu?

Ať jste zkušený trenér, nebo ne, vždycky je to nepříjemné. Hledáte příčinu, co je špatně. Spekulujete, co a jak vylepšit. To se nám trochu povedlo. Je pravda, že na přípravu nebylo tolik času a hráčů taky nebylo úplně hodně. Teď se pozvolna sehráváme.

V soutěži vyčníváte nejvíce body (4) z penaltových rozstřelů. Náhoda, nebo se na tuto disciplínu zaměřujete?

Je to na hráčích. Penalty jsme víceméně netrénovali, možná jednou. Každý zápas chceme, nikoli musíme vyhrát. Že máme takto čtyři body navíc, je hezký.

I díky nim se tým nachází o sedm příček výš než na konci uplynulého ročníku…

Úvaly hrály v posledních letech více vzadu. Je to takové zadostiučinění. Ale soutěž má před sebou ještě sedmnáct kol. Stát se může cokoli. S tolika body se ale nemusíme strachovat a nervovat, což je pro nás dobré.

Do konce podzimu zbývají dvě kola. Předpokládám, že budete chtít dojet do pauzy bez porážky. Je to reálné?

Hrajeme v Ostré. Viděl jsem ji několikrát. Mají na divizi dobré hráče. Chceme jí to co nejvíce znepříjemnit a vyhrát. S tolika body už by kluci mohli hrát uvolněně a více si dovolit. Budeme bojovat o dobrý výsledek a uvidíme, jak dopadneme.

I když ještě není ani podzimní účet kompletní, nabízí se otázka, zda jsou Úvaly v boji o postup?

Byl jsem v Hořovicích a postoupili jsme. Z objektivních příčin ale ČFL nedopadla. Tým zůstal nedoplněný a sestoupil. Třetí liga je hrozně náročná soutěž. O postupu se vůbec nebavím, ani nad ním nepřemýšlím.

Bavme se tedy jen o prvním místě. Na druhé Neratovice ztrácíte dva body, vedoucí Velvary máte na jaře doma. To je slušný předpoklad reálně bojovat o nejvyšší příčky, nemyslíte?

Samozřejmě. Pro nás je nejdůležitější být co nejvýš a po soutěži se uvidí. Jsem rád, že se jsme tam, kde jsme. Po třech kolech to nevypadalo a bylo těžké se zvednout. Jsem za hráče šťastný. Bude na nich, aby přes zimu všechno odmakali a snažili se na špičce udržet.