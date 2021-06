Spousta času po předčasném ukončení letošní fotbalové sezony vybízí ke změnám. Nejen v hráčských kádrech, ale třeba i mezi trenéry. Škatulata hlásí už dva okresní celky. V Bohemii Poděbrady skončil Vladimír Malinovský a v Sokolči Robert Jirák. Přijdou na řadu i další?

Z fotbalového utkání krajského přeboru Bohemia Poděbrady - Lysá n. L. (3:3, PK 2:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Mezi prvními skončil jako trenér poděbradské Bohemie Vladimír Malinovský. Na lavičce nevydržel příliš dlouho. Ten trénoval mužstvo z lázeňského města už potřetí. Před sezonou 2020 – 2021 přišel z Kouřimi, ale stihl odtrénovat jen osm kol (ale jen sedm zápasů, jeden měla Bohemia odložený). „Tuto informaci mohu potvrdit. Teď je na nás, abychom sehnali náhradu. Bylo to pro nás trochu překvapení, ale musíme si s tím poradit,“ uvedl místopředseda poděbradského klubu Josef Kubánek. „Nějaké jednání jsme už měli, ale to nedopadlo. Jméno ale prozrazovat nechci. Budeme hledat a vyjednávat dál, zatím je celkem čas. Ale co nejdříve bychom chtěli mít jasno,“ přidal místopředseda poděbradského klubu.