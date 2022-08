„První poločas jsme podle mě vyhráli asi sedm jedna, protože čtyři góly jsme si dali sami. Bylo to strašné, byl to pouťák a z naší strany podcenění,“ krčil nevěřícně rameny stoper poděbradské Bohemie Tomáš Kubánek. „Soupeř zaslouží pochvalu, snažili se hrát a chtěli hrát fotbal. Mistráky budou o něčem jiném, tak se hraje jinak. Ale jinak to bylo fakt strašné,“ přiznal Kubánek.

Pro poděbradský tým to byl druhý a poslední přípravný zápas, nyní už se Bohemia může těšit na mistrovské boje v krajské I.A třídě.

Branky Bohemie: Kalina, Králík, Peterka (z PK), Martínek. Poločas: 5:3.

Bohemia Poděbrady: Málek – Uher, Hněvsa, Kubánek, Schuz - Havránek, Hoznauer, Kalina, Králík – Martínek, Peterka, střídali Suchánek, Řehák, Křivský, Zumas.