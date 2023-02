„Do druhé poloviny sezony chceme přinést do naší hry nové herní prvky, které pravidelně drilujeme na trénincích. Jsme rádi, že jsme si mohli otestovat naše aktuální dovednosti proti celku z vyšší soutěže. V neposlední řade proti týmu,který aplikuje hbitý sport,“ uvedl k přípravnému utkání kapitán poděbradské Bohemie Jiří Voříšek. „V některých ohledech jsme obstáli více, v některých méně. Nás těší, a i snad hrstku přítomných a promrzlých diváků, že po celých devadesát minut se bylo možno dívat na kvalitní a zábavné střetnutí,“ přidal poděbradský kapitán.

Posily Ostré by měly přinést správný impuls i lepší výsledky

„Zápas byl dobrý, mělo to parametry,“ pochvaloval si i kouč kutnohorského celku Libor Tichý. Dále v hodnocení pokračoval kutnohorský brankář Petr Malý. „Potkali jsme se s nepříjemným soupeřem, který na nás praktikoval nakopávané balony za obranu na rychlé útočníky. My jsme se s tím popasovali tím, že jsme dobře napadali, měli jsme vysoký presink. Pak jsme se ale zatáhli a to bylo horší. Dostali jsme se dostali do vedení, o které jsme přišli z takové podivné penalty. Do druhé půle jsme prostřídali a kvůli naší nekoncentrovanosti jsme dostali druhý gól. Zbytek utkání už byl v naší režii, otočili jsme skóre a měli jsme spoustu dalších příležitostí. Se zápasem můžeme být spokojeni,“ řekl po utkání gólman Sparty.

Branky: Martínek (z PK), Suchánek – Cimr, Honc, Exner, Strnad. Poločas: 1:2.

Bohemia Poděbrady – 1. poločas: Fiška – Soukup, Hněvsa, Kubánek, Voříšek – Kalina, Svoboda, Havránek, Zumas, Martínek, Novák. 2. poločas: Málek – Hněvsa, Suchánek, Voříšek (70. Havránek), Soukup – Kalina (70. Zumas), Svoboda, Hoznauer, Vokatý, Schulz – Novák.

Kutná Hora: Vágner – Čičatka, F. Čáp, Franc, Vokoun – Wolf, Exner – Pleva, Honc, Strnad – Cimr, střídali Malý, M. Čáp, Dostál, Barenčík, Piskač, Mommers, Šámal, Křelina.