Bohemia nemění zaběhnutý model s trenéry, na soustředění dojde i na hospodu

/Video, fotogalerie/ Příprava poděbradské Bohemie začala v úterý 17. ledna. Na prvním tréninku se sešlo dvacet hráčů do pole plus dva gólmani. A to není na tým hrající krajskou I.A třídu zrovna špatné. „Co se počtu hráčů týče, kádr A mužstva má momentálně na papíře právě dvacet hráčů a dva brankáře, ovšem všichni hráči B týmu mají možnost s námi chodit také trénovat, takže se nás může někdy sejít na tréninku i více,“ říká hrající trenér mužstva Tomáš Kubánek.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Hlízov (4:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Právě on je tím, kdo tým nadále povede jako hlavní kouč. Hrající. Nejprve se činovníci klubu tomuto modelu tak trochu bránili, ale po podzimní části, ve které Bohemia nastřádala osmadvacet bodů a v tabulce jí patří páté místo, není co řešit. Proč měnit něco, co funguje. Klub tedy v tuto chvíli jiného hlavního trenére nehledá. „S vedením klubu jsme po skončení podzimní části vyhodnotili, že díky našemu mladému mužstvu bude nejlepší, když budeme pokračovat v tom, v čem jsme na podzim končili,“ podotkl Kubánek, který je zároveň asistentem trenéra v třetiligové rezervě Dukly Praha. Příprava bude převážně probíhat ve standardním režimu jako v sezoně, to znamená tři tréninky plus zápas. „Jedinou změnou je, že zápasy jsme si dohodli na páteční večery, abychom si užili volných víkendů od fotbalu. Znamená to ovšem, že z pěti pracovních dnů jsme na hřišti čtyřikrát,“ popsal plán přípravy hrající kormidelník poděbradského celku. Galerie 53 fotografií › Náplň přípravy nebude nikterak odlišná od toho, jak tým trénuje v mistrovské sezoně. „První tři týdny, kdy ještě nehrajeme žádný zápas, budou fyzicky náročnější a také si něco odběháme. Poté už ale najedeme na model s dvěma kondičními vrcholy v týdnu,“ upřesnil stoper a trenér Bohemie v jedné osobě. Na konci ledna jede mužstvo na krátké soustředění do Jičína, kde již v minulosti několikrát bylo. „A rádi na to vzpomínáme. Soustředění je letos pojato spíše teambuildingově, nesehrajeme tam ani žádné utkání. Plán na soustředění je následující: trénink, hospoda, hala, trénink, regenerace, hospoda a odjezd domů,“ řekl se smíchem Kubánek. Polaban vábí Australana, trenér Vlk by rád přivedl ještě vysokého stopera Bohemia by měla v přípravě odehrát jen čtyři přátelské zápasy - Kbely (pražská I. A třída), dále Kutná Hora, Semice a generálku s Lázněmi Bělohrad, které hrají I. A třídu v Královéhradeckém kraji. Změny v kádru zatím nenastaly žádné. „Tím, že jsme si s vedením klubu jasně nastolili cestu, kterou se chceme v našem klubu ubírat, nebylo potřeba přivádět nikoho zvenčí. Jedinou výjimkou je návrat našeho kamaráda Lukáše Hrušky (působil v Sokolči, kam odešel právě z Bohemie), který s námi zahájil přípravu. Naopak jako velké posílení našeho mužstva beru zapracování našich dorostenců do týmu. Jan Křivský už je s námi delší dobu, od zimy jsou s námi v plném režimu také Jakub Svoboda a Jakub Vokatý,“ vyjmenoval Kubánek mladíky, kteří jsou už stálými členy áčka. Galerie 25 fotografií › „Odchod do této chvíle žádný nemáme a nemáme ani zprávy, že by někdo odejít měl,“ přidal kouč. V průběhu zimní přestávky měl nabídku ze Sokolče Jakub Králík, což pro Deník přiznal i trenér Sokolče Jan Hlavatý. „Kubu já ovšem znám už velmi dlouho a vím, co je pro něj důležité. Nabídku tedy odmítl. Všichni jsme moc rádi, že je tady s námi,“ dodal Tomáš Kubánek. Příprava Bohemie Poděbrady 5. února: Bohemia – Kbely (11)

10. února: Bohemia – Kutná Hora (19)

24. února: Bohemia – Semice (19.30)

3. nebo 4. března: Bohemia – Lázně Bělohrad (buď pátek UMT Pdy, nebo sobota Lázně Bělohrad, čas bude upřesněn)

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu