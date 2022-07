V minulém ročníku odehráli podzim fotbalisté z lázeňského města bez hlavního kormidelníka, v zimě přišel k týmu Tomáš Staněk, od kterého si hodně slibovali. Fotbal hráče bavil, kouč si s týmem sedl. Staněk měl předtím dvouletou pauzu. A po skončení posledního soutěžního ročníku to přišlo opět. Staněk skončil a vedení muselo shánět. Bohemia navíc spadla z desátého místa z nejvyšší krajské soutěže, k záchraně jí chyběly pouhé tři body.

Čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Staněk vyslyšel vábení divizních a především ambiciózních Benátek nad Jizerou. „Těším se na to. V Benátkách jsou nejvyšší ambice a výborné podmínky pro trénování a pro práci. Na práci se moc těším,“ nezastíral po posunu do divize Staněk. Benátky v uplynulém ročníku skončily v divizi C na šestém místě. Na pozici trenéra vystřídal Radka Lacinu.

Slovan zápas zatím nehrál, ulovil ale posilu z Českého Brodu

Hledání nového trenéra nebylo snadné. Ale povedlo se. „Museli jsme jednat, nic jiného nám nezbylo. V letní pauze není tolik místa a ani výběr kvalitních trenérů není tak velký,“ uvedl místopředseda poděbradského klubu Josef Kubánek.

Nakonec padla volba na Pavla Vajgla. „Je to pro nás všechny velká neznámá. Hlavně v tom smyslu, že tady poblíž nikdy nepůsobil. Dostali jsme ale na něj doporučení a pana Vajgla přivedli,“ uvedl Tomáš Kubánek, který se v krátké letní přestávce hodně staral o shánění nových posil. „Nikdo z nás ho neznal, nejí odtud. Má ale zajímavý trenérský životopis a uvidíme, co nám to přinese,“ přidal Tomáš Kubánek.