Klub z lázeňského města před startem letošní sezony oslovil řadu trenérů, nic z toho však z různých důvodů nedopadlo. Ve fotbalových kruzích se skloňovala různá jména. A že jich bylo více než dost. „Vedení klubu ale transparentně deklarovalo, že chce na trenérském postu osobnost, která přinese herní progres. A těch kolem moc nechodí, i když si to někdo nemusí myslet. Zajímavá zkušenost,“ uvedl Jiří Voříšek, který v úvodu sezony nastupoval v poděbradské obraně a když se zranil, stal se součástí vedení mužstva při zápasech. Na lavičce tak trochu suploval trenéra.

Sezona se rozjela a hlavní kouč nikde. Fanoušci byli zvědaví, jak to bude šlapat. Někteří možná nevěřili, že to může jít. Mužstvo se s tím ale popasovalo více než dobře. Tréninky vedl Tomáš Kubánek, který je i asistentem v juniorce Dukly Praha. Na složení základní sestavy se pak podílela především „rada starších“. Tým zakončil podzim na devátém místě se ziskem jednadvaceti bodů.

Stíhací jízda přinesla Poděbradům jen bod, pak prohrály v prodloužení

Týden před koncem sezony, v posledním domácím utkání, mohlo vedení klubu hráčům s definitivní jistotou představit nového kormidelníka. Tím byl jmenován Tomáš Staněk. „Jednali jsme spolu delší dobu, ale museli jsme to to tak trochu tajit. Nechtěli jsme předbíhat, nyní už můžeme s jistotou potvrdit, že naším trenérem je pan Staněk,“ uvedl místopředseda fotbalového klubu Bohemia Poděbrady Josef Kubánek. „Týmu se ujme po zimní pauze. Slibujeme si od něj především to, že dá týmu herní tvář, a naše výkony budou ještě lepší než na podzim. A že půjdeme v tabulce nahoru. Není okoukaný, má zkušenosti z vyšší soutěže, takže věříme, že všechno dobře půjde,“ řekl Kubánek. „S panem Staňkem jsme byli v kontaktu delší dobu. Já jsem věřil od začátku, že se dohodneme na jeho působení u nás. Dá se říct, že jsem vsadil na jednu kartu,“ přidal místopředseda klubu.

Bohemia je sice na devátém místě, ale při pohledu na divizní tabulky a sestupem ohrožené velké množství středočeských celků, nemá ještě na růžích ustláno a i tým z Poděbrad čekají hodně tuhé jarní odvety. „Takhle tenký led nebude ani v lednu na Skupici. Těch týmů tam je spousta. Každopádně diskuze na tohle téma u nás vůbec neprobíhá. Takhle nastavené to prostě nemáme,“ odmítl chmurné myšlenky Jiří Voříšek.