„Trénujeme třikrát týdně plus přípravné zápasy. Kromě některých zápasů využíváme domácí umělku a místní terény. Koncem ledna odjedeme na krátké soustředění do Jičína. Potom bude příprava dál probíhat v domácích podmínkách, které máme na výborné úrovni,“ uvedl na startu zimního drilu trenér Poděbrad Ladislav Bobek.

První přípravné utkání odehrály Poděbrady ve středu v Kolíně, kde prohrály vysoko 1:8. V sobotu 18 1. hrají ve 14 hodin s B týmem Mladé Boleslavi na hřišti v Boleslavi. „Dále pak budeme hrát 25. 1. utkání v Benátkách, 1. 2. v Jičíně. Zbytek zápasů 8. 2. s Polabanem Nymburk, 15. 2 s Rejšicemi, 22. 2. s Ostrou a 29. 2 s Újezdem sehrajeme na domácím hřišti,“ vyjmenoval další soky Bobek.

Z poděbradského týmu zatím nikdo neodešel. „Do přípravy se zapojí čtyři talentovaní dorostenci. Chceme dát šanci některým mladším odchovancům, kteří s námi už nějaký čas trénují. Věřím, že se o místo spolu s ostatními zdravě poperou. Všechny prověří zápasy se soupeři většinou z vyšších soutěží (divize, ČFL), což bude dobrá konfrontace výkonnosti a pro hráče dobrá zkušenost,“ míní trenér Poděbrad.

„Jedinou změnou ve vedení o které vím, je na vlastní žádost ukončení činnosti manažera Míry Tomáše, i když jsem přesvědčen, že nám bude dál v některých záležitostech nápomocen. Některé pravomoci jsem po něm převzal já, o ostatní se podělí další členové vedení,“ komentoval rošádu ve vedení Bobek.

„Vzhledem k tomu, že nám výsledkově nevyšel závěr podzimu a s ohledem na možný počet sestupujících z divizí a tím i spojená možnost vyššího počtu sestupujících z přeboru, musíme koukat na tabulku. Musíme se snažit zúročit a prokázat kvalitu mužstva. Hlavně se posunout co nejdřív do horní poloviny tabulky,“ má jasný cíl poděbradský trenér.

Co se týká přestupů, má Bohemia nějaké hráče v jednání. „U některých hráčů máme příslib přesunu k nám od léta. Nejsme v situaci, kdy musíme za každou cenu posilovat a přemlouvat hráče. Víme, které posty potřebujeme posílit i s výhledem do budoucna,“ říká Bobek.

„Budu rád, když se prosadí někteří odchovanci. Prostor pro to v přípravě dostanou. Záleží jen na nich. Tím by se zhodnotila práce mládežnických trenérů a snad to otevřelo oči i ostatním mladým hráčům. Mládí a talent ale není jen samozřejmá vstupenka do týmu, k tomu se každý musí tvrdě dopracovat. Čím dřív to pochopí a začnou na sobě pracovat, tím lépe pro ně,“ je si jistý trenér Bohemie.

Markéta Stiborová